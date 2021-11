Coronavirus in Trentino, focolaio all'Eremo di Arco. Benetollo: ''Avviati gli screening per monitorare la situazione. Contagio omogeneo sul territorio''

Il direttore del servizio ospedaliero provinciale Pier Paolo Benetollo: "La struttura di riabilitazione continua a fare i tamponi in senso allargato. I pazienti contagiati non hanno sintomatologia rilevante, seppur con tutte le complicazioni legate all'isolamento: non c'è in questo momento un impatto sanitario significativo"

ARCO. E' emerso un altro focolaio in Trentino, questa volta all'Eremo di Arco. Sono 4 le persone testate positive. Sono naturalmente scattate le procedure e i protocolli per effettuare gli screening previsti per contenere l'infezione del coronavirus.

"In questi giorni emergono alcuni casi. La struttura di riabilitazione continua a fare i tamponi in senso allargato - spiega Pier Paolo Benetollo, ex dg dell'Apss e direttore del servizio ospedaliero provinciale - ma non siamo ancora in grado di avere i numeri totali delle persone coinvolte. I pazienti contagiati non hanno sintomatologia rilevante, seppur con tutte le complicazioni legate all'isolamento: non c'è in questo momento un impatto sanitario significativo".

Il linea con quanto avviene nel resto d'Italia, c'è una risalita della curva. "Nei mesi precedenti determinati territori avevano una prevalenza più alta - dice Benetollo - mentre ora la diffusione è più omogenea in Trentino. La rimodulazione dei reparti e delle attività dipende dal ritmo dei ricoveri e dalla provenienza dei casi ma in questo momento i numeri sono più piccolo".

A preoccupare un focolaio emerso in un ambulatorio del capoluogo: un contagio che ha riguardato 5 medici di cui 1 è stato ricoverato in ospedale, una infermiera e un segretario (Qui articolo).

"La situazione è stabile e i numeri non sono aumentati. Il collega ricoverato in malattie infettive è migliorato", dice Maria Grazia Zuccali, direttrice del Dipartimento di prevenzione dell'Apss (Qui articolo).

Per quanto riguarda il focolaio di Arco invece la situazione sarà rivalutata e aggiornata alla luce dei risultati dei tamponi effettuati negli screening e nei monitoraggi attivati.