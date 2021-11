Coronavirus, preoccupa la situazione in Alto Adige. L'allarme di Kompatscher: ''Numeri in crescita, la situazione sta peggiorando. Fondamentale vaccinarsi''

BOLZANO. I rischio è quello di avere nuove restrizioni ma “questo non deve capitare”. Il governatore dell'Alto Adige, Arno Kompatscher, si è dimostrato quest'oggi molto preoccupato per i numeri di contagi che si stanno registrando in provincia di Bolzano. “Abbiamo una situazione diversa dal resto d'Italia ma più simile a quella dell'Austria dove si stanno introducendo nuove misure restrittive contro la pandemia” ha spiegato il governatore.

“Purtroppo – ha spiegato in conferenza stampa – dobbiamo constatare che i numeri stanno peggiorando e stiamo registrando sempre più infezioni. Una situazione che è correlata esattamente a quella della vaccinazione della popolazione. Un tasso basso dei vaccinati porta ad un tasso più alto di chi è infettato. E' la conferma di ciò che la scienza ci dice da mesi”.

A confermare la situazione pesante sono anche i dati arrivati quest'oggi dall'Azienda sanitaria che hanno visto un aumento dei ricoverati oltre ad un decesso.

“Noi continuiamo a mettere a disposizione dei cittadini tutti i sistemi per vaccinarsi, dal punto della logistico – ha spiegato il governatore altoatesino – siamo stati lodati anche dal generale Figliuolo. I nostri sforzi continueranno per informare la popolazione. Il rischio è quello di cambiare colore nella classificazione ed avere nuove restrizioni”.

Kompatscher ha poi spiegato che verranno rafforzati i controlli delle regole, soprattutto quelle che riguardano i controlli del green pass.