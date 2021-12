Covid, Crisanti: “Togliere la quarantena ai vaccinati? Scelta da apprendisti stregoni. Dal Governo una fuga in avanti”

Cristanti contro la scelta del Governo di sostituire la quarantena con “l’autosorveglianza” nel caso in cui un vaccinato abbia avuto un contatto con un positivo: “La variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e lo fa molto più rapidamente di Delta”

TRENTO. Proprio nel momento in cui in Italia si sta registrando un nuovo picco di contagi legato alla variante Omicron il Governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di modificare alcune misure per la prevenzione dei contagi. Fra le più discusse c’è quella che prevede di fatto la cancellazione della quarantena per i vaccinati, sostituita da quella che è stata definita “autosorveglianza”, cioè un periodo di cinque giorni dal momento dell’ultimo contatto con la persona positiva.

Una scelta che non è piaciuta al virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, riferendosi al Governo, ha dichiarato: “Altro che Migliori, sono apprendisti stregoni e decidono contro la scienza”.

Secondo il virologo non c’è ancora certezza che Omicron neutralizzi Delta o altre varianti, quindi i soggetti fragili e chi non è vaccinato rischia ancora la malattia grave e la vita stessa. “La variante Omicron – ha sottolineato Crisanti – si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e lo fa molto più rapidamente di Delta”. Quindi l’obiettivo dovrebbe essere quello di proteggere fragili e non vaccinati “ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico”.

Per l’esperto quella del Governo è “una fuga in avanti” perché avrebbe avuto più senso mantenere una quarantena obbligatoria di tre giorni e poi richiedere un tampone negativo, in caso di contatto con un positivo. I settori che in questo senso andrebbero attenzionati sono quello dei trasporti e delle scuole.