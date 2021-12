Covid19, primo caso in Veneto di variante Omicron: è nel vicentino. Zaia: ''Siamo in massima allerta su tutto il fronte''

L'uomo di ritorno da un viaggio di lavoro in Sudafrica era risultato negativo al tampone ma percependo alcuni sintomi ne aveva fatto un secondo che era risultato positivo. La variante è stata sequenziata nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie

VICENZA. La nuova variante Omicron del Covid19 è arrivata anche in Veneto. Il governatore Zaia, infatti, nelle scorse ore ha spiegato che la variante è stata sequenziata nei laboratori dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie nel materiale genetico di un 40enne di Vicenza. "Siamo in massima allerta su tutto il fronte" ha spiegato il governatore.

Il paziente, che risulta vaccinato, era risultato negativo a un primo tampone fatto al rientro da un viaggio di lavoro in Sudafrica, ma, percependo alcuni leggeri sintomi, ne aveva fatto un secondo: quest’ultimo aveva dato esito positivo evidenziando la presenza di Omicron.

Al momento è paucisintomatico in quarantena a casa con la moglie e due figli. Di loro sono positivi la moglie e uno dei due figli, anch’essi risultati positivi al tampone e paucisintomatici. Per loro la sequenziazione è ancora in corso.