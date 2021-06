Eutanasia legale, parte anche in Trentino la raccolta firme a sostegno del referendum 'Liberi fino alla fine'

TRENTO. Ha preso il via oggi venerdì 25 giugno, in Piazza Pasi, la raccolta firme a sostegno del referendum per consentire in Italia l’eutanasia legale. Proseguirà domani tutto il giorno in Largo Carducci (orario 9-20) e tornerà in Piazza Pasi per tutta la giornata di domenica (orario 9-20).

Come noto, è necessario raccogliere almeno 500.000 firme di elettrici ed elettori, entro il 30 settembre, per procedere con il referendum che consentirà ad una persona di decidere sul proprio fine vita. Per questo, coordinati dall’associazione Luca Coscioni, molti volontari si sono riuniti in un comitato spontaneo per organizzare i momenti di raccolta su tutto il territorio trentino e con particolare attenzione alle valli.

Si comprendono nel termine “eutanasia” gli interventi medici che prevedono la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne fa richiesta e soddisfa determinati requisiti. Al momento l’eutanasia è illegale in Italia.

Dopo alcuni eventi preparatori e informativi, entra così nel vivo l’iniziativa volta a raccogliere in Provincia diverse migliaia di firme. Nelle prossime settimane i Comuni trentini riceveranno un modulo per le sottoscrizioni, così da consentire a tutte e tutti di firmare anche presso gli uffici dell’anagrafe. I moduli saranno prima consegnati ai comuni sopra i 10000 abitanti, quindi a quelli con popolazione inferiore.

Il comitato trentino è formato da volontari ed è senza connotazioni partitiche, benché, soprattutto per l’importante ruolo degli autenticatori, è fondamentale la disponibilità di elette ed eletti in sede provinciale, comunale e circoscrizionale.

Inoltre, per chi fosse interessato a dare la propria disponibilità come volontario ai banchetti o come autenticatore, può inserirsi direttamente online cliccando qui.

Inizierà ad autenticare oggi Alexander Schuster (grazie ad una legge dell’autunno 2020 anche gli avvocati hanno ora questa facoltà), mentre domattina sarà al banchetto Giulia Casonato, consigliera comunale di Trento nonché 'sindaca della notte'.

Nel pomeriggio di sabato le autentiche saranno curate dalla consigliera provinciale Sara Ferrari. Domenica, invece, alla mattina autenticherà Andreas Fernandez, consigliere comunale, e Giuliana Pelizzari, dipendente provinciale, mentre nel pomeriggio sarà presente il consigliere provinciale Paolo Zanella.