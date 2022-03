Covid e sanitari No-vax, “A Trento mancano 400 infermieri e nei prossimi anni in 1.200 andranno in pensione”. L’allarme di Nursing up

La denuncia di Nursing up che protesta di fronte al Commissariato del governo: “Statistiche alla mano siamo la categoria più esposta, a burnout, violenza sul posto di lavoro, suicidi, infortuni e malattia, ma nulla poi ci viene riconosciuto rispetto ai nostri meriti e disagi”