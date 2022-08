Legge sulle slot machine, 2 esercenti non la rispettano: sanzioni fino a 5.000 euro per ogni apparecchio attivo

TIONE. Dopo una dura battaglia politica durante la quale non sono mancati i colpi di scena in Trentino è entrata in vigore la legge che impone di tenere le slot machine a una distanza di almeno 300 metri dai luoghi sensibili, come scuole, centri anziani, ospedali e luoghi di culto.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 12 agosto dopo un’attesa di 7 anni durante i quali i gestori delle attività con le slot machine hanno avuto il tempo di adeguarsi. Nel fine settimana appena trascorso la polizia locale delle Giudicarie ha effettuato una serie di controlli per verificare che gli esercenti rispettino le imposizioni.

Dalle verifiche sono emerse alcune irregolarità. In particolare sono state rilevate 3 violazioni a carico di 2 esercenti: uno nella Busa di Tione e uno nelle Giudicarie Esteriori. Le sanzioni sono particolarmente pesanti con l’importo che va da 1.000 a 5.000 euro per ogni apparecchio attivo con un’ulteriore sanzione accessoria che obbliga alla rimozione della slot.

“Abbiamo parlato con ciascun esercente prima della scadenza informando del termine ultimo per la rimozione, peccato che nonostante la nostra attività preventiva non si siano adeguati e abbiano preferito incorrere scientemente nelle sanzioni, questa condotta sembra voler preannunciare un contenzioso con le Amministrazioni comunali”, riferisce il comandante della polizia locale Carlo Marchiori.