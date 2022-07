Le slot machine dovranno essere allontanate dai luoghi sensibili: “Orgogliosi di aver portato avanti questa battaglia”

TRENTO. Dal 12 agosto le slot machine dovranno essere posizionate ad almeno 300 metri di distanza dai luoghi sensibili, come scuole, centri anziani, ospedali e luoghi di culto. Alla fine la legge, dopo un’attesa di 7 anni, entrerà ufficialmente in vigore con buona pace della lobby del gioco d’azzardo che in diverse occasioni ha tentato di sabotare il provvedimento.

“Siamo molto soddisfatti”, commenta Miriam Vanzetta dell’associazione Auto Mutuo Aiuto e portavoce delle tante realtà che si sono battute affinché la legge entrasse in vigore senza ulteriori proroghe. “Una presenza così diffusa sul territorio ha indotto molte persone a iniziare a giocare fino a rovinarsi, persone che non avrebbero iniziato o che avrebbero evitato delle ricadute se le slot machine non fossero state così presenti”.

Eppure durante la discussione in Consiglio provinciale non sono mancati gli interventi per far saltare la legge, come quelli di Claudio Cia (Fratelli d’Italia) e Giorgio Leonardi (Forza Italia). La svolta è arrivata quando perfino l’assessora alla Salute Stefania Segnana si è schierata a favore dell’entrata in vigore senza proroghe della legge. A quel punto la maggioranza è stata schiacciante.

Dal Partito autonomista invece (comunque favorevole all’entrata in vigore della legge) è arrivato un ordine del giorno per favorire la ricollocazione di eventuali dipendenti del settore che dovessero perdere il lavoro a causa del provvedimento. “Siamo orgogliosi di aver portato avanti questa battaglia – sottolinea Vanzetta – ora però non si poteva più attendere, le aziende del gioco d’azzardo hanno avuto 7 anni spostare le sale o riconvertire l’attività”.

Queste le principali realtà che avevano sottoscritto l’appello per sostenere l’entrata in vigore della legge: Associazione Ama, Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, Acli, Anfass Trentino, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Conagga-Coordinamento Nazionale Gruppi Giocatori d’Azzardo, Cnca Trentino Alto Adige, Cooperativa Progetto 92, Consultorio Familiare Ucipem, Famiglie per l’Accoglienza Trentino Alto Adige, Famiglie Nuove e Umanità Nuova-Movimento dei Focolari Trentino Alto Adige e Gruppo Albora.