Uma stroncata da un boccone avvelenato, ''Siate maledetti, mi avete portato via un'Amica. Mi manchi già da spezzarmi il cuore''

SARDAGNA. ''Pensavo di condividere ieri questo video (lo vedete qui sotto ndr), ma mi sembrava troppo allegro e irrispettoso nei confronti di chi soffre per la guerra. Col senno di poi, avrei dovuto pubblicarlo. Perché la gioia va riconosciuta e celebrata quando c'è. Finché c'è''. Oggi Uma non c'è più. E' stata uccisa da un boccone avvelenato. Un atto vile, spietato, che purtroppo si ripete uguale a sé stesso in tante parti del Trentino e d'Italia e che strappa innocenti cagnoloni alla vita e all'affetto dei loro padroni.

Quella dei bocconi avvelenati è una pratica terribile che su il Dolomiti denunciamo spesso nella speranza che le amministrazioni prendano sul serio queste situazioni e le combattano con tutte le energie possibili. Come qualsiasi forma di violenza sugli animali in questi mesi in chiaro aumento come documentato negli scorsi giorni nella zona della Rotaliana dove si susseguono le segnalazioni di gatti ritrovati seviziati, con le unghie strappate, probabilmente da una persona che agisce in maniera seriale.

Uma era la cagnolona di Andrea Osti della ''Fattoria Camponzin'' che si trova a Sardagna poco sopra la città di Trento, sul Monte Bondone (QUI ARTICOLO).

A dare la triste notizia è lo stesso Andrea che ha comunicato a tutti il suo dolore con questo post: ''In un mondo di bombe e brutture, tu mi ricordavi la bellezza semplice di una capriola sulla neve. Oggi (il 5 marzo ndr) siamo andati a farci la nostra solita, ennesima passeggiata e ti ho riportata in fattoria in una carriola. MORTA. Per un boccone avvelenato che in un minuto ti ha portata via. Non pubblico queste foto per spettacolarizzare il dolore: ci sono conflitti e situazioni orrende ovunque causati dalla malvagità umana, e anche a casa nostra ci sono persone senza cuore che arrivano a uccidere gli animali così, senza motivo: siate maledetti. Mi avete portato via un'Amica. Grazie Uma per avermi insegnato la gioia. Ti ho voluto bene ogni singolo momento e mi manchi già da spezzarmi il cuore''.