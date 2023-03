Addio a Giuseppe Disnan, figura chiave della psicologia trentina: ''Ciao Beppi da tutti noi''

E' grande il cordoglio di amici, familiari, conoscenti e anche di noi de il Dolomiti perché Disnan è sempre stato un professionista disponibile e ci ha aiutato a comprendere meglio la realtà con interviste e approfondimenti sui temi in cui era riconosciuto come una delle figure chiave della psicologia e psicoterapia infantile e legata al mondo della disabilità. Pochi giorni fa l'ultima uscita pubblica (prima del peggioramento delle sue condizioni sanitarie) per presentare il suo libro ''Giocando con i libri''

PERGINE. Si è spento nelle scorse ore Giuseppe Disnan, stimato psicologo, psicoterapeuta, autore, padre, marito, nonno e amico (anche de il Dolomiti). Giuseppe Disnan è stato una figura chiave per il mondo della psicologia trentina soprattutto legata ai temi dell'infanzia e della disabilità.

Nato a Udine nel 1952 e laureatosi all'Università di Psicologia di Padova nel 1975 con punteggio di 110/110 e lode con menzione di pubblicazione della tesi, da quell'anno lavora in Trentino in qualità di psicologo clinico nei servizi della Provincia di Trento, occupandosi in particolare di minori a livello preventivo, terapeutico e riabilitativo. Professionista tra i più stimati in campo nazionale a metà anni '80 si è occupato del servizio materno-infantile di Padova e del Centro Medico Psicopedagogico (con una consulenza al Centro diurno per bambini autistici).

In Valsugana ha curato l'attivazione di un Centro Aperto per minori con disagi familiari e disadattamento scolastico nel Comprensorio della Bassa Valsugana e poi ha svolto ruoli importanti per l'Apss. E' stato responsabile dell'area Psicologia cognitiva e dell'handicap nella prima Unità operativa di Psicologia del servizio pubblico della Provincia e da sempre ha lavorato nell'ambito della clinica infantile e della gestione dei sistemi organizzativi in rapporto alla pratica clinica (oltre ad essere stato anche vicepresidente e consigliere dell'Ordine degli Psicologi di Trento).

Ha insegnato in varie Università e collaborato ad innumerevoli pubblicazioni ultima in ordine di tempo ''Giocando con i libri'' che lo stesso Disnan ha presentato il 9 marzo alla Biblioteca di Trento in dialogo con Giorgio Antoniacomi (ex dirigente della Biblioteca comunale di Trento). Il libro presenta una raccolta di filastrocche in apparenza innocenti in cui la gradevolezza della prima lettura si rivela, in realtà, un insieme di indizi o una mappa che sfidano il lettore a

trovare quello che è nascosto sotto la superficie. Una sorta di saluto dolce ma con sguardo sempre attento e vigile sulle tematiche riguardano l'infanzia che Giuseppe ha voluto lasciare dopo di sé.

Un ultimo lavoro attento e appassionato dotato di quella grande umanità e simpatia che ha sempre contraddistinto l'esistenza di Giuseppe Disnan. Come il Dolomiti e in particolare come direttore intendo ringraziare pubblicamente Beppi per l'aiuto e l'attenzione sempre riservata al nostro giornale i consigli, le interviste mai banali e sempre di grande spessore concesse. Il funerale sarà sabato 25 marzo alle ore 11 nella Chiesa della Natività di Maria a Pergine Valsugana.