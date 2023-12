Calano le esportazioni dal Trentino e dall'Alto Adige, diminuiscono anche le merci importate, Unione europea primo mercato

TRENTO. Calano ancora le esportazioni dal Trentino. Nel terzo trimestre 2023, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio di Trento, in termini nominali il valore delle merci esportate verso l'altro è stato di 1,2 miliardi di euro, con un'ulteriore contrazione del -2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La variazione è sostanzialmente in linea con quella del Nord Est (-2,5%) e di poco inferiore rispetto a quella registrata dalle esportazioni nazionali complessive (-4,6%).

Ad essere esportate all'estero dal Trentino sono soprattutto prodotti dell'attività manifatturiera, che rappresenta il 95% del valore complessivo dell'export: la quota maggiore è da attribuire ai “macchinari ed apparecchi”, seguono i “prodotti alimentari, bevande e tabacco” e i “mezzi di trasporto” (12,2%). Tra le categorie merceologiche, nel terzo trimestre le vendite all’estero di mezzi di trasporto hanno evidenziato un aumento di 9 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022; male, invece, le esportazioni di “legno, carta e stampa” (-23 milioni) e “sostanze e prodotti chimici” (-21 milioni).

Calano anche le importazioni del 13,7%, con diminuzioni particolarmente rilevanti delle merci provenienti dalla Cina (-58 milioni), dalla Germania (-29 milioni) e dall’Austria (-9 milioni). Le principali quote di merci importate riguardano i “mezzi di trasporto”, seguite dai “prodotti alimentari, bevande e tabacco”, “legno, prodotti in legno, carta e stampa” e “macchinari e apparecchi”.

L'Unione europea resta il primo mercato di riferimento sia per l'import che per l'export; assorbe il 59% delle merci esportate dal Trentino e dall'Europa proviene l'82,3% delle importazioni.

Al primo posto per esportazioni è la Germania, Paese verso il quale sono dirette merci per un valore di 203 milioni di euro; seguono gli Stati Uniti con circa 133 milioni di euro, la Francia con 115 milioni di euro e il Regno Unito con 98 milioni di euro (pari all’8%).

“Nel terzo trimestre di quest’anno, la conferma di una consistente contrazione delle importazioni trentine viene aggravata dal calo delle esportazioni. Entrambi sono segnali inequivocabili che la nostra economia sta attraversando una fase di marcato rallentamento” è il commento del presidente della camera di commercio di Trento Giovanni Bort.

Non va meglio in Alto Adige. Secondo i dati diffusi dall'Astat, l'Istituto di statistica della provincia di Bolzano nel terzo trimestre 2023 le esportazioni altoatesine hanno registrato un valore pari a 1 miliardo 682 milioni di euro (-2,9% rispetto allo stesso periodo del 2022). Diminuiscono i flussi verso la Germania (-4,8%), mentre aumenta l’export verso i Paesi europei extra-UE 27 post Brexit (+4,7%) e verso l’America (+12,7%). Si registra un aumento delle esportazioni per i Macchinari ed apparecchi (+15,4%) ed un crollo per i Mezzi di trasporto (-30,4%).