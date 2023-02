Dal Pakistan all'Albania, il dramma dei minori stranieri non accompagnati a rischio tratta. In Trentino sono 89 quelli accolti, la maggior parte arriva per via terra

In Trentino il 40% dei minori non accompagnati proviene dal Pakistan, il 30% dall'Albania e il 29% dal Marocco. Nel nostro Paese quasi la metà (44,4%, 8.926 minori in Italia) ha 17 anni e la consistenza numerica cala in modo quasi proporzionale al diminuire dell’età, sino al 2,7% della fascia sino ai 6 anni

TRENTO. Sono in fuga da conflitti, persecuzioni o violenze. Sono migliaia i minori che arrivano in Italia senza alcun genitore. Sono per la precisione 20.089 quelli che risultano essere stati accolti nel nostro Paese al 31 dicembre 2022.

I dati sono stati pubblicati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Guardando, in particolare, alla distribuzione di genere, l’85,1% sono maschi e il 14,9% femmine.





Quasi la metà (44,4%, 8.926 minori) ha 17 anni e la consistenza numerica cala in modo quasi proporzionale al diminuire dell’età, sino al 2,7% della fascia sino ai 6 anni.

Purtroppo, sono spesso molto più vittime violenze durante i viaggi della speranza e quando arrivano nel nostro Paese rischiano di diventare fantasmi, inglobati nel mondo del lavoro nero e dello sfruttamento minorile in mano alla criminalità.

Guardando alla cittadinanza, primi Paesi d'origine sono Ucraina, Egitto, Tunisia, Albania e Pakistan. La Sicilia è la regione che accoglie il maggior numero di minori stranieri non accompagnati: 3.923, pari al 19,5% del totale. C'è poi la Valle d'Aosta si trova invece in fondo alla graduatoria con 14 minori non accompagnai.

Per quanto riguarda il Trentino, sono accolti 86 minori stranieri non accompagnati, pari allo 0,4% del totale. Per quanto riguarda la composizione delle nazionalità troviamo nei primi tre posti: 40% Pakistan, 30% Albania, 29% Marocco.

Gli arrivi, nel dicembre 2022 le modalità di ingresso sono state nel 44,5% dei casi arrivi via mare e nel 55,5% dei casi ritrovamenti sul territorio.