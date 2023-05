Orsi, fiaccolata della Lav a Trento (FOTO e VIDEO) in attesa della decisione del Tar su Jj4: “Vicini alla famiglia Papi, giustizia non vendetta”

Si sono trovati in piazza d'Arogno alle 19 gli animalisti della Lav per una fiaccolata in attesa del pronunciamento del Tar sul destino di Jj4, l'orsa responsabile dell'aggressione mortale al 26enne Andrea Papi, previsto per la giornata di domani

TRENTO. “Vicini alla famiglia Papi, giustizia non vendetta: giù le mani dagli orsi”. E' questo lo striscione portato in piazza d'Arogno in centro a Trento dagli animalisti della Lav, che hanno organizzato una 'fiaccolata' di veglia in attesa del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale del capoluogo sul destino di Jj4, l'orsa responsabile dell'aggressione mortale ai danni del 26enne Andrea Papi nei boschi sopra Caldes.

Nonostante le condizioni meteo, gli animalisti della Lega anti-vivisezione si sono riuniti in piazza d'Arogno attorno alle 19 per dare il via alla fiaccolata. Oltre allo striscione in prima fila sorretto da diversi volontari, alle loro spalle molti i messaggi alzati dai partecipanti per ribadire lo slogan (“giù le mani dagli orsi”) in attesa della seduta di domani del Tar.





Dopo le due ordinanze di abbattimento firmate dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti infatti, e gli altrettanti ricorsi delle associazioni animaliste accolte dal Tribunale amministrativo, come anticipato nella giornata di domani è previsto il pronunciamento delle autorità per quanto riguarda il futuro dei due plantigradi 'condannati' dalla Provincia: Jj4 (già rinchiusa al Casteller) ed Mj5.

Da settimane si sta discutendo, anche a livello ministeriale, della possibilità di trasferire gli orsi considerati dalla Giunta provinciale “in eccesso” sul territorio trentino (secondo Fugatti una settantina di esemplari) anche se, nonostante la disponibilità ad accogliere Jj4 comunicata da diversi rifugi all'estero, Piazza Dante ha ribadito in più occasioni la volontà di procedere con l'abbattimento dell'animale.