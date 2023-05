Orsi, la Lav: ''Trasferimento di Jj4? La Provincia non ha inviato la documentazione al Tar. Totale mancanza di rispetto di Fugatti nei confronti del Tribunale''

TRENTO. "La Provincia di Trento non ha adempiuto all’intimazione del Tar". A riferirlo la Lav. "Non ha fornito a oggi alcuna copia della documentazione degli accertamenti istruttori sulle strutture italiane e straniere che si sono proposte per ospitare Jj4".

Negli scorsi giorni il Tar è nuovamente intervenuto per sospendere la volontà della Provincia a trazione leghista di procedere all'abbattimento di Jj4, l'orsa responsabile dell'uccisione di Andrea Papi. Il presidente della Provincia è rimasto "sorpreso" dal niet del tribunale amministrativo (Qui articolo) ma i giudici hanno sostanzialmente chiesto a piazza Dante di integrare la documentazione inviata per chiarire il quadro.

Le risposte date dalla Provincia sul caso, si legge nel dispositivo, sono fino a oggi "troppo generiche e sommarie", "senza peraltro dare evidenza di accertamenti istruttori compiuti al riguardo. Viene ora invocata pure quale impedimento l’estrema pericolosità dell’operazione che determinerebbe in capo al soggetto decisore, ossia alla stessa Amministrazione provinciale, una sua responsabilità in caso di incidenti: impedimento, questo, che evidentemente non è stato ritenuto sussistente per i predetti casi di trasferimento, a cominciare dal dianzi citato orso M57, il c.d. orso di Andalo".

Tra le ipotesi c'è quella di trasferire Jj4 dal Casteller, un'opzione che non sembra però interessare Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia di Trento sembra intenzione a proseguire nell'unica direzione individuata: l'abbattimento (Qui articolo). Ma il Tar vuole vederci più chiaro perché la morte dell'animale non è reversibile (Qui articolo).

E se all'estero la via della rimozione di un esemplare problematico viene praticata, il contesto è diverso rispetto al Trentino perché c'è il Casteller. E se la struttura è piccola, questa criticità è ascrivibile a piazza Dante. E nella mole di documenti, i giudici amministrativi intendono avere tutti gli elementi a disposizione.

Se trasferire Jj4 è pericoloso perché questa situazione sarebbe diversa rispetto ai casi di Dj3 (portata in Germania) e M57 (portato in Ungheria)? E si chiede anche quanto è costato portare questi due plantigradi all'estero. Ma a oggi la Provincia non avrebbe inviato nulla.

"L'amministrazione provinciale non ha fornito alcun 'preventivo di spesa per l'eventuale suo trasferimento' nonostante le offerte di disponibilità di Lav siano sempre state corredate dalla specifica che le spese di trasferimento saranno a carico dell'associazione animalista. Riteniamo gravissima questa non risposta della Provincia perché, oltre a essere una riconferma della totale mancanza di volontà del presidente Fugatti di non uccidere l’orsa Jj4, salvezza auspicata anche dalla famiglia Papi, è anche una totale mancanza di rispetto nei confronti del Tribunale regionale della giustizia amministrativa", conclude l'associazione animalista.