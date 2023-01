Sbaglia l'atterraggio con il parapendio e cade violentemente al suolo: momenti di paura a Pinzolo

Il pilota, un uomo di 33 anni, è atterrato in malo modo nella zona del cimitero di San Vigilio, a Pinzolo, perdendo conoscenza: sul posto vigili del fuoco e sanitari

TRENTO. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 4 gennaio) nella zona di Pinzolo, dove il pilota di un parapendio ha sbagliato la manovra di atterraggio finendo violentemente al suolo: l'uomo, un 33enne, è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

L'esatta dinamica dell'accaduto non è chiara ma quel che è certo è che il 33enne è atterrato in malo modo nella zona del cimitero di San Vigilio (non lontano dalla partenza degli impianti) perdendo momentaneamente conoscenza a causa dell'impatto con il suolo.

A quel punto è scattata immediatamente la chiamata d'emergenza e sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi, con l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Pinzolo e dei sanitari del 118.

Come detto infatti, dopo le prime cure portate dal personale d'emergenza sul posto, nell'area dell'incidente si è portato, insieme all'autosanitaria, anche l'elicottero di soccorso che ha trasportato l'uomo al nosocomio del capoluogo.