Dalla solidarietà per le 1.200 viti tagliate al flop del vino trentino a ProWein, l'appello: "Si ripristini il dialogo, si provi a fare sistema, si ascoltino le voci degli operatori"

TRENTO. "Un gesto vile e riprovevole, inqualificabile". Queste le parole di alcuni soci di cooperative del mondo agricolo nell'esprimere solidarietà a Luigi Stefani. Negli scorsi giorni sono state tagliate oltre 1.200 viti del presidente del Consorzio trentino di bonifica (Qui articolo). "Il Trentino ripiomba indietro di anni, ai tempi in cui simili eventi accadevano a causa dell'ignoranza e dell'invidia che prendevano il sopravvento".

Sono oltre 1.200 le viti che qualcuno, armato di forbice a batteria, ha tagliato di netto. Due i terreni, nella zona fra Mezzocorona e Roverè della Luna, presi di mira. “Io credo che quello che è successo – aveva spiegato nei giorni scorsi Stefani a il Dolomiti – possa essere ricondotto a qualche decisione presa con il Consorzio di bonifica. Può essere che i lavori che portiamo avanti o le decisioni prese possano aver scontentato qualcuno. Ma noi applichiamo solo le regole che ci sono”.

A esprimere solidarietà è stata anche l'Associazione nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (Qui articolo). "Non solo è un danno economico ed ambientale, ma è tanto più odioso, perché perpetrato ai danni di chi, come un amministratore di Consorzio di bonifica, è impegnato, con spirito prioritariamente volontaristico, nella tutela di un interesse collettivo, quale la tutela del territorio".

Ora l'intervento di alcuni viticoltori che propongono alcune riflessioni sul comparto agricolo provinciale. "Un sistema poco incline all' ascolto e alle critiche e alla cooperazione con noi operatori del settore. Questo porta a decisioni prese anche a maggioranza, ma senza aver coinvolto tutti coloro che potrebbero avere qualcosa da suggerire. Il mancato coinvolgimento può rendere alcune persone restie a parlare nel tempo, rassegnate al fatto che nulla possa cambiare. Le "attenzioni" non richieste che il sistema trentino riserva alle voci fuori dal coro spingono ulteriormente le persone a tacere anziché esprimersi".

Viene portato a esempio il convegno sulla zootecnica degli scorsi giorni. Ma difficoltà del mondo vitivinicolo che sono emerse anche nel corso di Pro Wein, un evento di punta del settore che ha evidenziato, per esempio, la distanza tra Trentino e Alto Adige (Qui articolo). "Questa situazione è estremamente preoccupante, poiché i nostri margini di guadagno hanno raggiunto il limite della sostenibilità".

Non tutto è perduto ma l'appello e che "si ripristini il dialogo, si provi a fare sistema, si ascoltino le voci degli operatori del settore, si valorizzino e si riponga fiducia in essi. Esempi virtuosi a cui fare riferimento per ripartire non ce ne mancano", concludono i soci di diverse cooperative del mondo agricolo.

LA LETTERA

Gentile Direttore,

desideriamo innanzitutto esprimere la nostra più sincera solidarietà al nostro collega viticoltore Luigi Stefani, che nei giorni scorsi ha subito un grave danneggiamento.

Un gesto vile e riprovevole, inqualificabile. In nessuna maniera giustificabile, dal quale prendiamo le distanze, sperando che il responsabile sia assicurato alla giustizia al più presto.

È veramente desolante leggere notizie del genere, fa ripiombare il Trentino indietro di anni, ai tempi in cui simili eventi accadevano a causa dell'ignoranza e dell'invidia che prendevano il sopravvento.

Purtroppo però questo episodio ci ha dato spunto per fare alcune riflessioni sul nostro comparto agricolo provinciale e sui problemi che sta attraversando.

Alcuni sostengono, a torto o a ragione, che la colpa possa ricadere anche sul sistema di governance trentino, un sistema poco incline all' ascolto e alle critiche e alla cooperazione con noi operatori del settore. Questo porta a decisioni prese anche a maggioranza, ma senza aver coinvolto tutti coloro che potrebbero avere qualcosa da suggerire. Il mancato coinvolgimento può rendere alcune persone restie a parlare nel tempo, rassegnate al fatto che nulla possa cambiare.

Le "attenzioni" non richieste che il sistema trentino riserva alle voci fuori dal coro spingono ulteriormente le persone a tacere anziché esprimersi.

Quando una persona si sente coinvolta nei progetti, vede il mondo a colori e attiva le sue energie intellettuali migliori. Ma quando si vede messo da parte, si scompensa si intristisce, generando in se un senso di frustrazione e vittimismo.

Un esempio di questo mancato coinvolgimento è stato evidente al recente convegno sulla zootecnia tenutosi questa settimana a S. Michele all'Adige. Gli allevatori presenti in sala che volevano esprimere il loro parere alla fine del convegno sono stati invitati a desistere o a comunicare il loro pensiero in privato. Questo modo di agire è deleterio, e porta alla frustrazione delle persone coinvolte.

Altro esempio che evidenzia la necessità di un cambiamento è rappresentato dalle notizie che giungono dalla fiera di Düesseldorf, dove si conferma un basso appeal dei vini trentini. Questa situazione è estremamente preoccupante, poiché i nostri margini di guadagno hanno raggiunto il limite della sostenibilità. Le conferme provengono dalla Rete d'informazione contabile agricola (Rica) del Crea, la quale segnala un netto gap delle rese a ettaro dei nostri vigneti rispetto a quelli dell'Alto Adige, con cui invece dovremmo essere paragonabili. Per non parlare della situazione mele lungo l'asta dell'Adige dove con “la Sft” si può ben dire che siamo alla frutta.

E' urgente, pertanto, intervenire e avviare una seria riflessione coinvolgendo gli agricoltori stessi. Senza un'azione seria e tempestiva, è a rischio la sopravvivenza delle stesse aziende agricole e delle rispettive famiglie.

In un'epoca in cui tutti cercano di ridurre la propria impronta di carbonio, non dovremmo dimenticare che la prima forma di protezione dell'ambiente è la ricerca della felicità umana.

Facciamo appello quindi affinché si ripristini il dialogo, si provi a fare sistema, si ascoltino le voci degli operatori del settore, si valorizzino e si riponga fiducia in essi. Esempi virtuosi a cui fare riferimento per ripartire non ce ne mancano.

Lucio Caldera, Giuliano Preghenella, Veronica Giovannini, Matteo Fiorini, Enrico Dalpiaz, Fabrizio Andreolli, Alessandro Enderle, Marco Cappelletti, Sergio Baroni, Paolo Raffaelli, Bruno Dalpiaz, Roberto Delaiti, Luigi Raffaelli, Dario Giuliani, Simone Frisinghelli, Paolo Largher, Raffaele Rossi, Giovanni Rensi, Marco Miori, Luca Vicentini.