"Sarà eseguita sentenza di morte da parte del plotone di esecuzione proletario". Minaccia di morte due politici, firmandosi "Brigate Rosse": denunciato un trentino

I messaggi intimidatori venivano scritti su Youtube, come commenti ai video. L'indagine è partita dalla Calabria, terra di origine di uno dei due politici presi di mira dall'uomo: gli accertamenti compiuti dai carabinieri di Gioia Tauro e dai Ros hanno permesso di appurare che si tratta di un mitomane, senza alcun collegamento con il mondo del terrorismo e dell'eversione

GIOIA TAURO. Ha minacciato su Youtube due esponenti politici (tra cui un ex deputato), definendoli "diarchi fascisti" e firmando i messaggi come "Brigate Rosse - Partito Comunista Combattente".

L'autore delle minacce, un italiano residente in Trentino Alto Adige, è un mitomane che, dopo essere stato individuato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro.

L'indagine, infatti, è partita dalla Calabria, regione d'origine di uno dei due politici oggetto delle intimidazioni da parte dell'uomo, che ha presentato la propria denuncia presso la caserma di Gioia Tauro.

"L'esercito rivoluzionario ha promulgato sentenza definitiva di morte" così iniziava il contenuto minatorio, poi cancellato. "Sappiamo dove abiti, cosa mangi e a che ora hai preso il treno" e "Sarà eseguita sentenza di morte da parte del plotone di esecuzione proletario" erano, invece, i testi di altri messaggi datati fine 2023 e pubblicato come commenti ai video del canale di uno dei due politici.

Nei messaggi venivano citati luoghi specifici in cui i due rappresentanti delle istituzioni hanno vissuto o dove erano temporaneamente transitati. Alle indagini, per risalire all'autore, hanno partecipato anche i carabinieri dei Ros: gli accertamenti, arrivati in seguito ai dettagli prodotti dall'esecutore delle minacce, hanno permesso di escludere qualsiasi collegamento con il mondo dell'eversione.

Chi ha prodotto i messaggi è un mitomane, che adesso dovrà rispondere del proprio comportamento.