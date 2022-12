Dai metalmeccanici ai trasporti, anche in Trentino sciopero generale contro la Finanziaria: ''Iniqua e socialmente pericolosa''

TRENTO. Dai metalmeccanici al personale dei trasporti, sarà una giornata non facile quella del 14 dicembre. I sindacati, infatti, hanno indetto uno sciopero generale contro la Finanziaria e sono diverse le categorie che hanno aderito.

Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, è stato comunicato proprio in queste ore che la segreteria provinciale del sindacato Filt – Cgil ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del Gruppo Fs Italiane con sede in Trentino, per il giorno 14 dicembre.

Per lo stesso giorno a aderire allo sciopero anche le segreterie Provinciali di Fp, Fiom e Uilm del Trentino al fine di contrastare una legge di Bilancio considerata “iniqua e socialmente pericolosa”.

Per i sindacati “l’aumento dei voucher a 10 mila euro e l’allargamento della platea dei prestatori sono un fatto gravissimo che precarizza ancora di più i rapporti di lavoro, riduce tutele e diritti indebolendo la contrattazione”.

C'è poi l’estensione della flax tax fino 85.000 euro e una serie di provvedimenti che “incoraggiano l’evasione fiscale nel mentre milioni di lavoratori e pensionati si trovano a farei conti con un’inflazione a livelli mai visti, ci trova in forte disaccordo”.

Dito puntato anche sulla riforma delle pensione con quota 103 che per i sindacati risponde solo in minima parte alle legittime aspettative dei lavoratori, tra l’altro finanziata con un blocco della rivalutazione per le pensioni fino a 4 volte il minimo.

“La legge di Bilancio – viene spiegato in una nota da parte della Cgil - depotenzia la tassa sugli extra profitti, riducendo la platea delle aziende a cui si applica da 11.000 a 7.000, con conseguente riduzione del gettito da 12 miliardi previsti a 2,2 miliardi, proprio mentre la crisi energetica si abbatte in maniera devastante su famiglie e imprese”.

Per questo sono state proclamate dalle varie single sindacali 4 ore di sciopero per mercoledì 14 dicembre, da svolgersi a fine di ogni turno di lavoro, con la possibilità delle Rsu dei singoli stabilimenti di estendere la durata dello sciopero o prevederne una diversa articolazione.

Sempre per il 14 dicembre ci sarà anche il presidio organizzato da Cgil e Uil davanti al Commissariato del Governo a partire dalle ore 11.00.