Mutui in continuo aumento, sempre più famiglie in difficoltà. Biasior: ''Tassi in alcuni casi raddoppiati. Siamo davanti ad aumenti insostenibili e in tanti chiedono aiuto"

L'incertezza e l'aumento dei tassi pesa inevitabilmente anche sul mercato immobiliare e sono molte le coppie che tendono a rimandare l’acquisto della casa in attesa di tempi migliori. In Trentino sono già in tanti quelli che si sono rivolti al Centro Consumatori per chiedere un aiuto e la situazione non sembra essere destinata a migliorare. Biasior: "L'unica speranza è l'ipotesi di allungare la durata dei mutui senza che questo comporti un aumento in termini di interesse e di costi"

TRENTO. “I mutui sono arrivati a livelli altissimi” e per “un padre con 4 bimbe piccole è diventata una situazione insostenibile”. Sono sempre di più anche in Trentino le famiglie stritolate dai mutui. Il continuo rialzo dei tassi d’interesse deciso dalla Bce per frenare l’inflazione ha fatto sì che le rate mensili a tasso variabile siano “schizzate” a prezzi divenuti insostenibili per molti.

L'incertezza economia e l'aumento dei tassi pesa inevitabilmente anche sul mercato immobiliare e davanti ad una situazione del genere sono molte le coppie che tendono a rimandare l’acquisto della casa in attesa di tempi migliori.

L'ennesima mazzata che va a sommarsi agli aumenti che si sono avuti con il costo dell'energia e che già hanno messo in ginocchio le famiglie in questi mesi.

“Stiamo ricevendo davvero numerose e costanti richieste di aiuto per gestire l’inarrestabile crescita dei tassi d’interesse sui mutui. Tante persone ci stanno chiamando perché preoccupate della situazione” ci spiega Carlo Biasior direttore del Centro di ricerca e tutela dei Consumatori.

Il costo del denaro è salito nel giro di un anno dallo zero al quattro per cento. Una strategia, quella della Banca Centrale Europea usata per raffreddare i prezzi che vede proprio nel mese di luglio un nuovo aumento. Al momento non sembrano vedersi notizie positive su questo fronte. Lo ha fatto capire nei giorni scorsi anche il ministro per l'Economia, Giancarlo Giorgetti che all’assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana ha invitato gli istituti a porre attenzione al tema e ai proprie clienti.

I tassi sono però destinati ancora a crescere e di conseguenza aumenteranno ancora le rate dei mutui che le famiglie dovranno pagare. “Tutto questo fino a quando? Nelle analisi che vengono fatte – spiega il direttore del Centro di ricerca e tutela dei Consumatori – si capisce che dovremo attendere il prossimo anno per riuscire a vedere una stabilizzazione e una eventuale riduzione di questi tassi”.

E' evidente che esiste un problema nell'intero sistema. “In alcuni casi – spiega sempre Biasior – i tassi sono quasi raddoppiati. Se nel 2018 avevamo un tasso del 3,13% per un mutuo di 200 mila euro, oggi quello stesso tasso è diventato del 6,03%, un disastro economicamente parlando”.

Esistono alcune possibilità per i consumatori per gestire al meglio il rialzo delle rate del mutuo e tra queste, le due principali, sono la rinegoziazione e la surroga.

Rinegoziare – spiega il Centro Consumatori - vuole dire ridefinire completamente, con la propria banca, le condizioni economiche del contratto di mutuo. E' possibile passare dal tasso variabile al tasso fisso oppure passare ad un tasso fisso senza rispettare le limitazioni della rinegoziazione per legge (rinegoziazione libera), sapendo che questa è una facoltà del consumatore e non un diritto, quindi se la banca non intende modificare nulla, può farlo. Surrogare il proprio mutuo significa spostarlo ad altra banca con nuove condizioni economiche.

“L'unica speranza che abbiamo – spiega Biasior a il Dolomiti – che il Governo riesca ad adottare delle misure per aiutare le famiglie. C'è l'ipotesi di allungare i mutui senza che questo comporti un aumento in termini di interesse e di costi anche se però non sarà semplice”.