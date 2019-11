Kaswalder alla festa con Salvini e Fugatti: ''Lì a titolo personale''. Ghezzi: ''Fa finta di non capire, manca di terzietà''. Zeni: ''Danno alla credibilità delle istituzioni''

TRENTO. ''Signor presidente Kaswalder, nel post che riporto qui sotto in foto, lei continua a far finta di non capire. Nessuna "fake news" da parte mia (aspetto le Sue scuse), solo una semplice domanda: perché una sua gita privata, legittima, con un ex compagno di classe, si sia trasformata in un incontro ufficiale a marca leghista, immortalato da una foto dell'ufficio stampa della Provincia che palesa ancora una volta la sua mancanza di terzietà''. Continua il botta e risposta tra Paolo Ghezzi e il presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder.

Il consigliere provinciale di Futura replica così al post su Facebook (ancora una volta Kaswalder ''salta'' i canali ufficiali e invece che rispondere in Aula lo fa con dei post sui social di fatto svilendo una parte del lavoro di quell'Aula che presiede e che ha in interrogazioni e risposte ufficiali una delle sue attività istituzionali) del presidente del consiglio provinciale che ha parlato di ''fake del signor G.'' (in realtà andando con il suo stesso post a confermare quanto chiedeva Ghezzi e cioè se fosse stato invitato ufficialmente al pranzo della Pro Loco di Mavignola assieme a Salvini, Fugatti e compagnia o si sia trovato lì un po' per caso di fatto andando ad avallare una conviviale leghista a tutto tondo).

''Sono stato invitato dal mio compagno di liceo Mario Zanoni - scrive Kaswalder - alla festa della Pro loco di Sant'Antonio di Mavignola; ci sono andato con la mia macchina, a mie spese, nel mio tempo libero. Prima di accusare di essere bugiardi gli altri invito il signor G a pensarci bene ed, eventualmente a telefonarmi per informarsi, visto che il mio numero lo ha. E non tiro in ballo la questione istituzionale e il rispetto per la carica che ricopro perché, ripeto, sono andato con la mia macchina, nel mio tempo libero''. Eppure sul comunicato della Pat ecco comparire, oltre alla serie di foto con torta sorrisi e microfoni rifilati anche al Capitano Salvini, la frase: ''Tra le altre cariche istituzionali presenti anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, ..''

''Dunque - scrive Ghezzi - non solo lei conferma di non aver ricevuto un invito ufficiale della presidente della Pro Loco (che difatti ha smentito, nell'articolo di giudicarie.com riportato qui sotto) ma continua a non rispondere all'interrogazione di Futura, e a usare canali informali e privati per replicare a un suo collega consigliere provinciale, che lei dovrebbe tutelare e garantire, in qualità di presidente''. E sul tema scende in campo anche il consigliere del Pd Luca Zeni: ''A fronte dell’ennesima manifestazione pubblica del presidente del consiglio provinciale ad evidente sostegno di una precisa forza politica presente nell’Assemblea legislativa, ritengo di dover stigmatizzare simili comportamenti che denunciano un evidente parzialità ed un pericoloso disequilibrio da parte di colui che dovrebbe essere il rappresentante “super partes” di tutti i soggetti politici eletti in Consiglio provinciale''.

''La mancata comprensione del proprio ruolo - completa Zeni - e degli ambiti dello stesso palesa inoltre uno scarso rispetto istituzionale per il massimo organo democratico del Trentino da parte di chi lo presiede, recando così un danno non secondario alla credibilità stessa delle Istituzioni della nostra speciale autonomia''.