Coronavirus, Ianeselli: ''Siamo scesi sotto i 100 positivi attivi a Trento. A novembre erano oltre 2.500. I trentini hanno tenuto duro e ne stiamo uscendo''

La curva del contagio appare in una fase costante di discesa e l'epidemia è in regressione. In base ai dati di oggi, ci sono 611 casi attivi sul territorio provinciale mentre il capoluogo è riuscito a scendere sotto la barriera dei 100 positivi dopo mesi molto complicati

TRENTO. "Per la prima volta da tempo immemore ieri a Trento siamo scesi sotto i 100 positivi a Covid: 96 attualmente positivi, con soli 3 nuovi casi". Questo il commento di Franco Ianeselli, sindaco di Trento, che aggiunge: "Ricordo che a novembre eravamo arrivati a 2.500 unità. Quando a marzo siamo ritornati in zona rossa ho avvertito la disperazione tra i cittadini e le categorie imprenditoriali: sembrava di essere ritornati al punto di partenza. I trentini però hanno tenuto duro e ora finalmente stiamo uscendo da questa situazione ma è necessario tenere alta l'attenzione".

La curva del contagio appare in una fase costante di discesa e l'epidemia è in regressione. In base ai dati di sabato 22 maggio, ci sono 621 casi attivi sul territorio provinciale (oggi sono arrivati ad essere 611 e Trento è tornata appena sopra soglia 100 casi ma il dato resta ed è una ''prima volta'' dopo tanti mesi che fa ben sperare) mentre il capoluogo è riuscito a scendere sotto la barriera dei 100 positivi dopo mesi molto complicati.

In autunno il Trentino è stato travolto dal contagio ma è stato difficile delineare il trend. A fronte di una zona gialla, i numeri comunicati dalla Provincia sono stati parziali in quanto non sono stati diramati i dati compresi dei test antigenici, strumento sul quale le autorità hanno puntato molto per circoscrivere e isolare i positivi: una diffusione di Covid almeno tre volte superiore rispetto a quanto raccontato quotidianamente nelle conferenze stampa da Fugatti e Segnana.

Un dato, quello complessivo della sola città di Trento, che era più alto di quello che la Provincia comunicava per tutto il territorio. In quella fase il Trentino, da dati Istat, è stato il territorio che ha registrato in Italia il maggior eccesso di mortalità nel periodo ottobre-dicembre 2020 (+65,4% rispetto agli anni precedenti): 546 morti in tre mesi per una media di 5,9 decessi al giorno. Da gennaio, con le restrizioni del governo e l'arrivo dei primi vaccini, il livello dell'epidemia ha iniziato un calo.

Ora fortunatamente il contagio appare sotto controllo e le limitazioni vengono allentate con la previsione di riavviare ulteriori attività economiche. Si ragiona ancora gradualmente perché la discesa della curva è più lenta rispetto a un anno fa con l'Italia reduce da un lockdown particolarmente netto. I positivi attivi rispetto a 12 mesi fa sono oggi circa 10 volte superiori. Il 21 maggio 2020 per esempio i casi attivi c'erano 66 casi attivi contro i 633 del 2021. E i dati, per il Trentino, sono confrontabili perché nonostante siano stati introdotti anche i test antigenici da un anno all'altro non è stato aumentato come avvenuto in altri territori la capacità di tracciamento: tra il 14/5/2020 e il 21/5/2020, infatti, la Pat aveva eseguito 13.006 tamponi mentre tra il 14/5/2021 e il 21/5/2021 ne ha eseguiti (molecolari+antigenici) 13.032.

E' diminuita anche la pressione sugli ospedali, Tione e Borgo Valsugana sono stati dichiarati Covid-free a fine aprile, mentre negli scorsi giorni è ripresa l'attività di ostetricia e ginecologia a Cavalese e Cles. Ma rispetto a un anno fa, la situazione nei reparti è più complicata in rianimazione: 31 pazienti in malattie infettive, 2 in alta intensità e 4 in terapia intensiva nel 2020; oggi 16 malattie infettive, 16 alta intensità e 13 terapie intensive.

Rispetto all'anno scorso, naturalmente e fortunatamente, c'è una campagna vaccinale. Sono 264.993 le dosi somministrate in Trentino di cui 57.605 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 61.731 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 49.814 dosi e 53.654 dosi tra i 60-69 anni.