Bonaccini e Kompatscher insieme a Trento: parte col botto il progetto ''#DestinazioneTrentino'' incubatore di idee trasversale ai partiti

TRENTO. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e ''bandiera'' del centrosinistra che verrà, e Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano e simbolo dell'Autonomia con la ''A'' maiuscola, insieme. Dove? A Trento nel palazzo della Regione (sala di rappresentanza) per un incontro aperto al pubblico che si annuncia un appuntamento da tutto esaurito. Quando? La sera del 18 ottobre con Elisa Dossi di RaiNews24 a moderare l'evento.

Perché? Forse è questa la risposta più interessante e arriva direttamente da tre dei promotori dell'iniziativa: ''In vista delle elezioni provinciali del prossimo anno, il nostro campo deve svegliarsi rispetto alla proposta politica da mettere in pista. Stefano Bonaccini e Arno Kompatscher rappresentano i due modelli di governo a cui possiamo, e dobbiamo, guardare. Un territorio come il nostro, storicamente cerniera tra mondo italiano e mondo tirolese, non può che guardare al miglior governo regionale del centrosinistra italiano e al governo sudtirolese''.

Chi sta parlando? Anche qui c'è materiale per soffermarsi a riflettere: sono tre consiglieri comunali di Trento, Alessandro Dal Ri (del Pd), Andreas Fernandez (Europa Verde) e Alberto Pedrotti (Patt) che rappresentano, quindi, anime politiche diverse ma affini tutti convinti che si debba cominciare a mettere a terra contenuti, proposte, visioni comuni di futuri (e presenti) possibili.

Per questo nasce ''#DestinazioneTrentino'' un incubatore di idee e proposte, trasversale alle forze politiche e civiche che hanno un orientamento di centro sinistra, autonomista ed ecologista. Partito dai tre consiglieri comunali, il progetto ha trovato subito terreno fertile e nuove energie grazie a una ventina di persone che tra città e valli sono sia amministratori che punti di riferimento per le comunità locali. ''Si tratta di persone unite dalla voglia di ascoltare il territorio - spiega Dal Ri - e costruire insieme una visione condivisa e di rilancio del Trentino, valorizzando le differenze dei punti di vista, per superare le divisioni che nel recente passato hanno reso più fragili le relazioni fra le diverse forze politiche. Un progetto, quindi, che mira a 'riportare dentro' alle organizzazioni politiche una visione comune''.

La domanda allora sorge spontanea: si tratta di un nuovo partito politico? ''Non siamo un partito, non siamo una lista e non siamo un cartello elettorale per le prossime provinciali - chiarisce Fernandez -. Siamo un nuovo network politico che costruisce ponti, uno spazio che abbiamo sentito la necessità di creare dopo un periodo di esperienza amministrativa vissuta insieme. Fin da subito ci siamo mossi coinvolgendo persone provenienti dai diversi territori trentini e le risposte sono entusiastiche. Lavoreremo a questo progetto sempre rimanendo all'interno dei nostri partiti, è questo il valore aggiunto, fornendo una piattaforma aperta e comune di tematiche e valori propri dell'area da cui proveniamo''.

E allora qual è lo scopo di ''#DestinazioneTrentino''? ''Vogliamo aggregare energie di tutto il territorio, ma non solo - prosegue Pedrotti -. Siamo aperti a persone impegnate nel volontariato, nella cooperazione e tra la cittadinanza. Insomma, a chiunque abbia voglia e idee per dare un contributo. Promuoveremo il dibattito sui temi che riteniamo fondamentali per il futuro del nostro territorio. Dal modello di gestione al ruolo della Regione, e quindi al rapporto con l’Alto Adige. Dalle politiche per trasformare il Trentino nel luogo più green d’Italia alla partita dell’energia. Da un welfare ormai tutto da riparare ad un tessuto economico da rigenerare''.

E il ''battesimo'' pubblico di questo incubatore di idee ed energie non poteva contare su figure più preparate e dal forte appeal: Bonaccini e Kompatscher insieme per tracciare una visione di futuro.

Il nucleo organizzativo di #DestinazioneTrentino è composto da:

- Arianna Anesin

- Davide Baldessari

- Alex Benetti

- Emanuele Benvenuti

- Elia Bombardelli

- Andrea Cavazzani

- Alessandro Dal Ri

- Dennis Daprá (Otello)

- Youness Et-Tahiri

- Andreas Fernandez

- Luisa Filippi

- Lorenzo Miori

- Simone Paternoster

- Alberto Pedrotti

- Gregorio Pegoretti

- Alex Rigotti

- Michele Sartori

- Gianluca Taraborelli

- Oscar Zuccatti

Per informazioni o approfondimenti: [email protected]