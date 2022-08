Elezioni, dal Partito della Follia (creativa) ai Poeti d'Azione fino al Sacro Romano Impero : ecco i simboli (FOTO) più originali depositati

Sono 101 in tutto i contrassegni depositati in vista delle elezioni del 25 settembre e, tra i partiti e i movimenti più noti, sono spuntati simboli e nomi più originali. A sorpresa è apparso anche un contrassegno che fa riferimento al nome di Draghi, ma Palazzo Chigi ha già confermato di non saperne nulla

ROMA. Al Viminale sono 101 in tutto i contrassegni depositati da parte di partiti o gruppi politici che intendono presentare liste di candidati per le elezioni del 25 settembre e, tra i partiti e i movimenti più noti, non sono mancati simboli e nomi più originali. Tra gli ultimi contrassegni depositati per esempio, ne è apparso uno che fa direttamente riferimento al nome di Mario Draghi (“Italia con Draghi-Rinascimento”) anche se, ha fatto sapere Palazzo Chigi, il premier non ne sapeva nulla.

Sulle bacheche è apparso anche il simbolo del “Partito della Follia creativa” dell'ex radicale Cirillo Follia, che si sarebbe ispirato al celebre “Stay hungry, stay foolish” pronunciato da Steve Jobs a Stanford nel 2005. Altro contrassegno originale quello del “Movimento dei Poeti d'Azione”, presentato dal presidente Alessandro Agostini, che rappresenta da una parte una spada e dall'altra una penna.

Un uomo stilizzato che tira un calcio ad una sagoma di Pinocchio è invece il simbolo presentato dal presidente del movimento “Free” Marco Lusetti mentre nel contrassegno del partito di Adriano Panzironi (“Per Rivoluzione Sanitaria”) l'unica immagine presente è una ghigliottina. Tra i primi simboli presentati c'è poi quello del “Sacro Romano Impero Cattolico e Pacifista” dell'avvocata Mirella Cece e quello del "Popolo Partite Iva".

Il tempo utile per presentare i simboli è scaduto nel pomeriggio di sabato ed entro la mezzanotte del 16 agosto si concluderà l'attività istruttoria del Viminale, che comunicherà quindi in seguito gli ammessi. Ulteriori 48 ore saranno in seguito concesse per le eventuali integrazioni o modifiche. La finestra per la presentazione delle liste con le relative candidature sarà tra il 20 e il 21 agosto ed il numero di firme da raccogliere è pari a 36mila.