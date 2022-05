I militanti del centro sociale Bruno occupano il palazzo dell’oligarca russo (VIDEO): “Siamo dalla parte di chi scappa dai conflitti e con chi resta”

Gli attivisti dei centri sociali, fra cui il Bruno, hanno occupato il palazzo della fondazione di Leonid Mikhelson: “È un oligarca russo strettamente legato al Cremlino. Siamo dalla parte di chi si autoorganizza dal basso e crea reti di solidarietà in risposta alla distruzione delle bombe e del capitale”

VENEZIA. “Contro gli imperi e contro le guerre” questo lo striscione apparso davanti alla sede della Venice V-A-C Zattere, fondazione di arte contemporanea che si trova nella città lagunare. Il blitz è scattato ieri, 15 maggio, quando i militanti di vari centri sociali hanno occupato il prestigioso palazzo. Fra questi c’erano anche gli attivisti del Centro sociale Bruno di Trento.

L’edificio ovviamente non è stato scelto a caso. Stando a quanto riferito dagli occupanti la fondazione d’arte è stata fondata da Leonid Mikhelson, “un oligarca russo strettamente legato al Cremlino”. Mikhelson infatti, figura alla presidenza del Cda ed è il maggiore azionista di Novatek, la seconda azienda di gas della Russia.

“Leonid Mikhelson – spiegano gli attivisti – rappresenta tutte le contraddizioni insite nella retorica di Russia contro la Nato, Occidente democratico contro Putin. Una polarizzazione che esiste solo nella retorica dei media e di chi continua a prendere parola solo per avere un posto nel teatrino mediatico. Vogliamo affermare con forza che noi sappiamo benissimo da che parte schierarci: contro Putin, contro la Nato, dalla parte dei civili sotto le bombe, dalla parte di chi scappa dalle guerre e con chi resta. Siamo dalla parte di chi si autoorganizza dal basso e crea reti di solidarietà in risposta alla distruzione delle bombe e del capitale”.

Gli stessi attivisti, per il prossimo 5 giugno a Trento, hanno lanciato una mobilitazione in occasione dell’ultimo evento del Festival dell’Economia dove sarà presente l’ex comandante delle truppe Nato in Afghanistan.