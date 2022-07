Il Garda è in ginocchio per la siccità (e gli incendi) ma Nago dice sì al campo dal golf: sarà fra i più grandi del Trentino. In Comune votato il sostegno al progetto

La maggioranza che governa il Comune di Nago-Torbole ha votato una mozione per “promuovere tutte le azioni necessarie per realizzare un campo da golf alle pendici del monte Baldo”

NAGO-TORBOLE. “Promuovere tutte le azioni necessarie per realizzare un campo da golf alle pendici del monte Baldo”, è questo il contenuto della mozione presentata dalla maggioranza che governa il Comune di Nago-Torbole. All’inizio dell’anno infatti era stato presentato il progetto per la costruzione di un campo da golf in località Daine, su terreni di proprietà del comune di Nago-Torbole. A presentare la proposta, fra gli altri, Roberto De Laurentis già candidato sindaco di Arco e oggi presidente della società Alto Garda Golf Srl.

Dalla maggioranza del sindaco Gianni Morandi è arrivato quindi un sostegno incondizionato anche se si è registrata una defezione. Il consigliere Danny Dusatti non ha votato a favore della mozione e ha rassegnato le dimissioni da capogruppo di maggioranza riconsegnando al primo cittadino la delega allo sport.

“Le motivazioni di questa decisione – spiega lo stesso consigliere in un post su Facebook – sono da ricercarsi nella mia contrarietà al progetto”. Dusatti comunque fa sapere che continuerà ad assicurare il suo sostegno alla maggioranza: “Questo non è un progetto lungimirante, dubito fortemente che aggiungerebbe valore al territorio o alla popolazione residente. Il Baldo non si tocca”.

La realizzazione del campo da golf (50 ettari per 18 buche con un costo compreso fra gli 8 e 9 milioni di euro) è invisa sia all’opposizione che agli ambientalisti che puntano il dito contro il consumo di territorio e i costi insostenibili dell’operazione.

Come se non bastasse è risaputo che per il mantenimento di queste strutture servono grandi quantità d’acqua, un bene prezioso ancor più nell’Alto Garda che proprio in questi giorni sta subendo una grave crisi idrica. Solo un paio di settimane fa inoltre, poco distante da dove si vorrebbe realizzare il campo da golf, è divampato un pauroso incendio che ha bruciato 55 ettari di bosco e deve continuamente essere monitorato per evitare che le braci presenti nel sottosuolo riprendano vigore.