IL VIDEO. Speciale elezioni, De Bertoldi: ''Nel gruppo in senato mi chiamano Alcide. Noi siamo per un'immigrazione controllata e sì al presidenzialismo''

TRENTO. Il personaggio storico a cui si ispira? ''Mi viene facile anche perché nel mio gruppo in senato mi chiamano spesso Alcide e visto che sono trentino penso che Alcide Degasperi possa essere un punto di riferimento per la politica''. Andrea De Bertoldi è il candidato di Fratelli d'Italia alla Camera nella circoscrizione Trento Nord. E' lui il primo dei candidati che il team di Condominio 101 al secolo Caterina Moser, Max Cadrobbi, Fabrizio Lettieri e Francesco Cestari ha intervistato nello ''Speciale elezioni'' de il Dolomiti.

Un'intervista a tutto tondo, dai temi imprescindibili della campagna elettorale di Fratelli d'Italia, come la sicurezza, alla famiglia che ''è la base della nostra società, che garantisce la procreazione della specie e non ho problema a dire che per noi è quella composta da un uomo e una donna''.

De Bertoldi spiega anche qual è il concetto di immigrazione ''controllata'' cui guarda il suo partito aggiungendo che quella della sinistra ''non è bontà ma buonismo''. Poi i temi più vari con le domande a risposta secca dall'aborto, al Ddl Zan, dalla guerra in Ucraina al presidenzialismo, dal nucleare, all'Europa. Dieci minuti tutti d'un fiato per capire, conoscere, formarsi un'opinione in vista delle altre interviste agli altri candidati.