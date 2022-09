IL VIDEO. Speciale elezioni, Ferrari: ''I giovani nel programma del Pd sono un valore. Nucleare? No perché le rinnovabili sono in grado di risolvere il problema''

TRENTO. La cosa più difficile del fare politica? ''Convincere le persone che non siamo tutti uguali e che la politica non fa tutta schifo''. Sara Ferrari è la candidata del Pd alla Camera sia sull'uninominale nella circoscrizione di Trento che per il proporzionale per tutta la regione Trentino Alto Adige. È lei la seconda candidata alle prossime elezioni politiche che il team di Condominio 101 ha intervistato nello ''Speciale elezioni'' de il Dolomiti.

Nell'intervista si spazia dalle tematiche d'attualità fino ai temi più caldi legati al programma elettorale del Pd, come il lavoro, la transizione energetica e il ruolo dei giovani: "Serve dotarli di una cassetta degli attrezzi in grado di fare loro affrontare il mondo difficile che stiamo vivendo".

Tra domande più personali per scoprire un po' di più sulla persona che si cela dietro alla candidata, l'intervista procede con approfondimenti sulla visione politica. L'ex assessora alle politiche giovanili della Pat spiega che "se il processo di unificazione Europea fosse più avanzato al contrario di quanto vogliono i sovranisti, noi oggi sapremmo gestire meglio anche la crisi ucraina".

Si passa poi ai temi più vari con le domande a risposta secca su: aborto, Ddl Zan, nucleare e ius scholae. Sette minuti tutti d'un fiato per capire, conoscere, formarsi un'opinione in vista delle altre interviste agli altri candidati.