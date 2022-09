Meloni accolta come una rockstar ecco cosa dicono i fan: “Vogliamo vincere con il 50% così gli altri se ne vanno fuori dai cogl*oni”

L’operazione di mimetismo per presentare Fratelli d’Italia come un partito moderato è riuscita, ma cosa pensano i fan accorsi per sostenere Giorgia Meloni a Trento? Dal Pd, al reddito di cittadinanza, fino alla difesa dei confini, “Peppa pig”, le accuse di fascismo e una convinzione: “Questa volta vinceremo”

TRENTO. L’arrivo di Giorgia Meloni a Trento è stato accolto come quello di una rockstar. Le persone sono in piazza per lei, si può dire che i candidati trentini sono stati praticamente snobbati. D’altra parte Meloni quando sale sul palco di piazza Santa Maria Maggiore dimostra di essere una grande intrattenitrice: voce potente, concetti semplici alla portata di tutti, con qualche spruzzata di demagogia e le immancabili bordate agli avversari “della Sinistra amica dei banchieri”.

C’è persino un gruppo di giovani arrivati in piazza per contestarla, tuttavia la leader di Fratelli d’Italia avvia un botta e risposta, li apostrofa come “figli di papà” e “amici del Pd”: tanto basta per far eccitare la folla dei suoi sostenitori. I bersagli preferiti sono Letta, i Dem e la Sinistra in generale, tutti colpevoli di aver avviato quella che Meloni definisce “una campagna d’odio” che poi avrebbe portato anche alle minacce firmate da sedicenti Brigate Rosse.

Anche l’autonomia che non è mai stata in cima al programma di Fratelli d’Italia in Trentino diventa una priorità: “Non abbiamo mai cambiato idea, abbiamo sempre difeso l’autonomia e l’abbiamo sempre difesa, piuttosto manca la capacità di avere uno Stato centrale che sia più efficace ed efficiente”. Meloni apre persino alla possibilità di estendere l’autonomia ad altri territori evocando al contempo una riforma istituzionale dello Stato “che possa garantire maggiore stabilità politica”. Segno che a seconda delle situazioni il partito può assumere posizione sfaccettate prestando attenzione a schivare le possibili insidie.

Persino i sostenitori, almeno quelli in prima fila, evitano di affrontare argomenti scivolosi come “Peppa pig” o le accuse di fascismo: “Certe polemiche non ci interessano perché alcune questioni appartengono al passato, è storia vecchia”. Nondimeno tutti sono convinti di una cosa: “Questa volta vinceremo – afferma un pensionato di Trento – con il 40% però è troppo basso, con il 50% invece gli altri se ne vanno fuori dai coglioni”.

Onestà, coerenza, serietà sono queste le qualità in cui i sostenitori di Meloni dicono di riconoscersi. “Il Pd non ha nessun programma – afferma un altro signore – Meloni ha fatto la gavetta, non è gente improvvisata”. Anche gli elettori di Destra sono preoccupati per gli aumenti in bolletta ma sono fiduciosi che la loro leader possa trovare le giuste soluzioni. Il reddito di cittadinanza? “Non va cancellato ma va rivisto completamente, siamo stufi di vedere in televisione tantissimi rumeni in Romania che buttano per aria i soldi che hanno preso dal reddito di cittadinanza”. I confini? “Vanno difesi, Lamorgese non è una incompetente ma è stata messa appositamente lì perché c’era bisogno di un ministro dell’Interno che lasciasse tutto aperto, ma la gente lo ha capito”.

L’operazione di mimetismo attraverso la quale Meloni ha deciso di presentare Fratelli d’Italia come un partito moderato è riuscita: “Io sono pronta a guidare il Governo, il punto è se siete pronti voi ad avere un Governo di persone libere”, conclude dal palco con la folla esultante. Probabilmente molti indecisi alla fine sceglieranno di votarla perché la percepiscono come una donna forte ma non autoritaria. Se questo sarà vero si scoprirà a partire dal 26 settembre, in molti però temono che quella della Destra sia solo una facciata.