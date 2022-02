Primo congresso di Azione, eletti nel direttivo nazionale Mario Raffaelli e Laura Scalfi: ''Dobbiamo unire e far convivere la spinta ideale e il pragmatismo''

TRENTO. Due trentini entrano a far parte del direttivo nazionale di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda che si è riunito per il primo congresso a Roma. La forza politica può contare sull'apporto di Mario Raffaelli e Laura Scalfi, rispettivamente segretario provinciale del Trentino (e nella segretaria nazionale con responsabilità sugli enti locali e sulla politica estera) e nel direttivo territoriale referente per la scuola.

"Un terzo polo del riformismo della cultura di governo: dobbiamo costruire un'alternativa possibile al populismo e al sovranismo", la linea tracciata da Calenda davanti a oltre 300 delegati da tutta Italia.

"Si è parlato molto di emozione e commozione. Non è una emozione destinata a svaporare velocemente. Qui si definisce la cifra del nostro modo di fare politica", ha spiegato Raffaelli dal palco. "Dobbiamo unire competenza, concretezza e passione. Unire e far convivere la spinta ideale e il pragmatismo. Non è semplice perché in Italia questi concetti sono ritenuti alternativi. Se così è la spinta ideale diventa una semplice predicazione che alla lunga si inaridisce e diventa frustrante, che alla lunga diventa un alibi per coprire i peggiori compromessi. La gestione pragmatica senza spinta ideale si limita a gestione dell’esistente. E quindi diventa immobilismo e quindi a corrompersi. Mettere insieme queste due cose è la nostra sfida, lì che faremo la differenza".

"La politica non è rumore ma Azione: l'Italia sul serio", lo slogan della manifestazione. "I congressi - aggiunge Raffaelli - sono il momento più importante di un partito perché si definisce anche l'identità. Ci hanno chiesto in questi mesi della nostra identità. La risposta è stata data, guardate le nostre radici, le culture riformiste che animavano il partito d’azione. Ma ci hanno chiesto in maniera più petulante, dove vi collocate in maniera geografica? A destra, sinistra o al centro? La risposta è semplice. Ci troverete li dove si combatte per una Europa più integrata più equa più capace di svolgere il proprio ruolo. Ci troverete li dove si combatte per una giustizia più giusta che rispetti non solo efficienza necessaria dei meccanismi giudiziari ma che rispetti la dignità e i diritti delle persone coinvolte. Ci troverete lì dove parlando di sviluppo economico la battaglia sarà per tenere insieme i principi fondamentali della valorizzazione del merito e la difesa e tutela del bisogno. Ci troverete nella scuola e nella sanità. Siamo noi che vi domandiamo, vi aspettiamo su questo terreno, sciogliete i vostri nodi e superate le vostre incrostazioni ideologiche e i vostri diversi conservatorismi e ci troverete insieme. Non alleanze fatte a tavolino, ma nel vivo della lotta politica. Sono le uniche alleanze che valgono. Lo Stato deve essere ancora protagonista e la politica deve unire per poter affrontare le sfide di un mondo globale".

Un congresso che si è concluso dopo 2 giorni. "Sono felice di essere stata eletta nel direttivo nazionale - conclude Scalfi - un riconoscimento del lavoro fatto in questi due anni come referente nazionale scuola. E’ anche una grande responsabilità perché l’istruzione è la priorità che Carlo Calenda ha indicato per l’agenda politica di Azione. Sono convinta che sapremo portare anche in Trentino un modo di fare politica guidato dall’etica e dal pragmatismo e costruire un campo liberal progressista che porti a dare una nuova classe dirigente alla nostra provincia".