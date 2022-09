Scontro Svp e Fratelli d'Italia, Achammer: "La base della nostra autonomia? La tutela delle minoranze tedesca e ladina". Urzì: "Dimenticata quella trentina"

BOLZANO. "Gravi e pericolose le dichiarazioni di Achammer che rischiano di avere un pericoloso riflesso negativo sull'autonomia del Trentino". Così il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, risponde al segretario della Svp Philipp Achammer che soltanto pochi giorni fa ha dichiarato: "Se Giorgia Meloni pensa che l'autonomia non debba, in certi casi, tutelare alcuni e non altri, allora probabilmente non ha mai sentito parlare di tutela delle minoranze". E ancora: "La base e l'origine della nostra autonomia è e rimane la tutela delle minoranze tedesca e ladina".

Ma l'attacco di Urzì è diretto anche al Patt e al suo segretario: "La Svp alleata del Patt di Marchiori dichiara nei fatti sostanzialmente superflua l'autonomia trentina: preoccupante e grave, rafforza l'immagine di un Trentino usato dalla Svp".

Continua quindi la discussione politica sul tema dell'autonomia che, in campagna elettorale si sta facendo sempre più fitta, visto che da giorni prosegue il botta e risposta tra il partito di Fratelli d'Italia e la Svp. E' stato proprio durante il 65esimo congresso della Volkspartei a Merano che Achammer aveva sottolineato "serve adottare una linea politica chiara che metta al primo posto la nostra autonomia. Serve mandare un forte segnale oggi, dimostriamo ancora una volta che siamo il Partito dell'Autonomia e il garante per il successo della nostra politica" (Qui l'articolo).

Ma soprattutto deciso era stato l'attacco nei confronti di FdI: "Non stimiamo chi non stima l'autonomia e non rispettiamo chi non rispetta le minoranze. Cari Fratelli d'Italia, non siamo noi a dover cambiare il nostro approccio, ma cambiate voi il vostro perché le minoranze sono una ricchezza per il paese".

Non si è fatta attendere la risposta di Urzì: "Il presidente della Volkspartei aveva accennato alla esigenza di considerare l'autonomia solo finalizzata alla tutela dei gruppi linguistici tedesco e ladino inserendosi nel filone di chi ha sempre indicato l'autonomia trentina esclusa dallo spirito degli accordi Degasperi-Gruber e quindi ponendola in dubbio. Nessun accenno al Trentino e alla specialità regionale".

Il commissario provinciale di FdI tira in causa anche il Patt e i suoi elettori: "Che sia proprio la Svp alleata del Patt di Marchiori a dichiarare nei fatti sostanzialmente superflua l'autonomia trentina è preoccupante e grave e rafforza l'immagine di un Trentino usato dalla Svp, che usa a sua volta il Patt, più per giustificare la propria esclusiva specialità che per rivendicare l'autonomia dell'intero territorio regionale, e quindi anche del Trentino. Anche la scelta delle candidature rivela questa debolezza: gli elettori del Patt trentini saranno usati solo per eleggere un altoatesino, Dieter Steger, senza alcuna contropartita".

A detta di Urzì quello che è stato dichiarato da Achammer è "un pugno nello stomaco: l'autonomia da tutelare e proteggere è sola cosa nostra, di tedeschi e ladini. Dimenticati i trentini".

Durante lo stessa presentazione dei candidati trentini di FdI Urzì non aveva perso occasione per accusare il Patt, definito un "partito vassallo e filiale della Svp" che avrebbe messo il Trentino "nelle mani dell'Alto Adige".