Trattativa Lega-Patt per un posto nella Commissione dei 12? Marchiori replica a Cia: “Nessun sotterfugio ma la presenza degli autonomisti è fondamentale”

In un’intervista a Il Dolomiti il consigliere di Fdi, Claudio Cia, ha detto che Fugatti avrebbe proposto il segretario del Patt per la Commissione dei 12. Marchiori nella sua ambigua replica non conferma né smentisce: “Nessun accordo basato sulle nomine, ma riteniamo fondamentale la presenza di autonomisti in seno all’organismo”

TRENTO. Stando a quanto rivelato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale, Claudio Cia, la Giunta guidata da Maurizio Fugatti avrebbe dato indicato il segretario politico delle Stelle Alpine, Simone Marchiori, per un posto all’interno della Commissione dei 12. “L’impressione – spiegava Cia a Il Dolomiti – è che si stia giocando un po’ a nascondino. Ci sono ammiccamenti e segnali piuttosto indicativi. Non ci sono pregiudiziali rispetto all’ingresso del Patt nella coalizione di Centrodestra, l’unico requisito è che ci sia una condivisione tra le forze politiche, tutti devono poter essere protagonisti delle scelte”.

D’altra parte il ruolo è prestigioso e per nulla secondario visto la Commissione dei 12 è l’organo paritetico previsto dall’articolo 107 dello Statuto speciale per definire e proporre le norme di attuazione della Carta fondamentale dell’autonomia. Attualmente è composta da tre componenti trentini: il presidente Fabio Scalet, Ugo Rossi e Franca Penasa.

A poche ore di distanza dall’intervista rilasciata a Il Dolomiti da Cia è arrivata la replica di Marchiori. Dichiarazioni abbastanza ambigue che non suonano né come una conferma né come una smentita. Da un lato Marchiori sottolinea che il Patt non è interessato “a giochetti e careghe che svendano l’Autonomia” e smentisce l’ipotesi di un accordo politico basato sulle nomine. Poi però aggiunge: “Certo, riteniamo fondamentale la presenza di autonomisti in seno all’organismo che portino avanti la continua e necessaria evoluzione a cui il nostro sistema di autogoverno deve andare incontro”.

Il segretario politico del Patt infine avverte Cia ribadendo di non essere interessato alle “careghe”: “Nessuno scandalo, nessuna trattativa, nessun sotterfugio ma gli autonomisti sono pronti ad essere protagonisti del governo del Trentino”. Una cosa però è certa: se si vuole essere protagonisti della politica trentina prima o poi qualcuno dovrà prendersi l’onere di occuparle quelle poltrone.

Di seguito il comunicato integrale firmato da Marchiori.

La Commissione dei 12 vale più di una carega!

Caro Claudio Cia non ti preoccupare: il sottoscritto e il PATT non sono interessati a giochetti e careghe che svendano l'Autonomia.

Caro consigliere Cia, non siamo alla ricerca di posti al sole, né di posizioni di rendita, tantomeno di accordicchi basati su nomine.

Come autonomisti abbiamo troppo rispetto e diamo troppa importanza alla Commissione dei 12 per utilizzarla come merce di scambio. Certo, riteniamo fondamentale la presenza di autonomisti in seno all'organismo che portino avanti la continua e necessaria evoluzione a cui il nostro sistema di autogoverno deve andare incontro.

Ma, caro Cia, nessuno scandalo, nessuna trattativa, nessun sotterfugio. Gli autonomisti sono pronti ad essere protagonisti del governo del Trentino.

Ma le "careghe", così come spregiativamente a volte viene inteso questo termine, non ci interessano, non vogliamo esserne coinvolti e le lasciamo ad altri.

Ci sono risposte ben più urgenti da dare ai Trentini, noi ci dedichiamo a quelle.