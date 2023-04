Alle Provinciali ci sarà anche Popoli Liberi: ''Lontani dalla visione del Patt e portiamo avanti le idee di Paolo Primon''

A guidare la Schützen Kompanie Trient Major Primon e la formazione Popoli Liberi è Bruno Festi: "C'è un percorso in vista delle elezioni, dobbiamo essere presenti con forza per portare avanti le idee di Paolo: dobbiamo pensare al Trentino e non seguire partiti o partitini filo-italiani"

TRENTO. "Lavoriamo per essere presenti alle elezioni: dobbiamo esserci per forza, anche per ricordare Paolo". Queste le parole di Bruno Festi, comandante Schützen Kompanie Trient Major Primon. "Abbiamo intrapreso un percorso per portare avanti l'attività nel solco delle sue idee: dobbiamo pensare al Trentino e non seguire partiti o partitini filo-italiani".

Sono settimane di fermento nella Schützen Kompanie Trient Major intitolata a Paolo Primon, fondatore e storico comandante del gruppo improvvisamente scomparso a inizio gennaio dell'anno scorso. Nel 2018 la formazione di Popoli Liberi era presente, in solitaria, alle elezioni poi vinte dal centrodestra guidato da Maurizio Fugatti. Alle comunali di Trento del 2020 la forza politica è scesa in campo, con Progetto Trentino, nella lista di "Si può fare" a sostegno di Silvia Zanetti.

Il testimone è stato raccolto da Festi e sono stati avviati i cantieri in vista delle prossime elezioni provinciali (Qui articolo). Difficile la convergenza verso il Patt. "La visione che abbiamo è molto distante rispetto a quella delle Stelle Alpine, soprattutto oggi", spiega il comandante della Schützen Kompanie Trient Major Primon."Sono dei filo e pseudo autonomisti che parlano poco di territorio. La specialità non può essere difesa da Roma, l'autonomia svanisce anno dopo anno perché quando sei seduto al tavolo con i partiti nazionali qualche pezzo viene sempre ceduto".

Complicato guardare anche in direzione del centrodestra. "Il governo attuale non è stato il massimo", prosegue Festi. "Non siamo contrari a nessuno a priori e rispettiamo le diversità di pensiero. Ma adesso è ancora prematuro parlare di alleanze. Il nostro obiettivo è quello di rispettare gli elettori, il programma e il voto".

Nelle prossime settimane il futuro di Popoli Liberi sarà più chiaro. "Valutiamo le proposte, le priorità sono imprese, turismo e ambiente. Si deve puntare sulle peculiarità del Trentino e guardare di più all'Alto Adige invece che a Veneto e Lombardia", conclude Festi.