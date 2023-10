Fugatti scioglie il consiglio comunale di Rovereto ma non può farlo. Alternativa popolare: ''Ma conosce le leggi e lo Statuto? Incapace di amministrare"

Per Alternativa Popolare per il Trentino con i candidati Leonardo Divan e Stefano Elena è clamoroso l’errore dello scioglimento del Consiglio comunale di Rovereto dopo le dimissioni del sindaco Valduga: "E questo s’aggiunge ai numerosi altri errori e violazioni di legge. Il presidente uscente non è oggettivamente in grado di amministrare ancora il Trentino"

TRENTO. "La domanda sorge spontanea tra i cittadini di Rovereto e non solo: il presidente uscente del Trentino, il leghista Maurizio Fugatti, conosce le leggi e lo Stato d'Autonomia?". A chiederlo sono Leonardo Divan e Stefano Elena, candidati per "Alternativa popolare" con Sergio Divina alle prossime elezioni provinciali. "Probabilmente no, stando all’ultimo strafalcione istituzionale in ordine di tempo".

Il riferimento va alla marcia indietro di piazza Dante, il presidente uscente nelle scorse ore ha dovuto firmare un decreto per annullare una precedente decisione che dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Rovereto dopo le dimissioni di Francesco Valduga da sindaco per correre da candidato presidente della coalizione di centrosinistra (Qui articolo). Il governatore non aveva, infatti, i poteri per procedere in questo senso.

"Questo non è che l’ennesimo errore - evidenziano Elena e Divan - dovuto a un eccesso di faciloneria, supponenza e arroganza di un personaggio che da presidente del Trentino ha evidenziato un eccesso di pressapochismo e di scarsa conoscenza delle leggi e dei rapporti tra le istituzioni, subendone in prima persona le conseguenze, con le ripetute stroncature da parte degli organi di controllo amministrativo e giurisdizionale, tra cui le ripetute bocciature da parte della Corte Costituzionale".

L’articolo 54 comma 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e l’articolo 193 comma 8 del Codice degli enti locali, infatti, riservano allo Stato i provvedimenti straordinari quando si riferiscono a comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. Da questa vicenda la domanda dei due candidati di Alternativa popolare.

" A cui segue spontaneo un altro quesito: Fugatti, stante la sua comprovata ignoranza delle leggi e dei rapporti istituzionali, è oggettivamente in grado di amministrare ancora il Trentino per un nuovo mandato elettorale? Qui la risposta è più facile e netta: no", concludono Elena e Divan.