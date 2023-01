Galleria Loppio-Busa, da Salvini a Morelli in Trentino i ''selfie'' i politici devono scattarli tutti lì, Rossi: ''E' l'unica opera di cui si vede un cantiere e l'avevamo finanziata noi''

L'ex presidente della Provincia ricorda come ormai sia diventato quasi ''un santuario e adesso Fugatti ci porta anche Salvini. Del resto è l'unica opera di cui si vede un cantiere visto che di tutte quelle promesse da Fugatti non se ne vede l'ombra. A meno che domani non parta il cantiere del tunnel Avio Malcesine e magari dopodomani quello della Valdastico''

MORI. Decisa e finanziata nella passata legislatura la galleria Loppio Busa è praticamente l'unico cantiere ''selfizzabile'' del Trentino durante questi 4 anni di iunta Fugatti che tra promesse e buoni propositi al momento rischia di essere ricordata più per promesse e buoni propositi, appunto, e per quanto non fatto che per qualcosa di concreto. E allora ecco che anche questa volta, con in visita una personalità dello Stato, lo scenario scelto per le foto di rito è stato il cantiere della Loppio Busa.

La fotografia l'ha caricata la sindaca di Riva del Garda Santi sul suo profilo Facebook ma la fotografia della situazione la fa l'ex presidente della Provincia Ugo Rossi che spiega: ''Continuano le visite al cantiere della Loppio Busa. Ormai sta diventando come un santuario. Strade. Strade. Strade. Si alza forte il grido di osanna alle opere pubbliche e quindi dopo almeno 5 passaggi in 4 anni dal cantiere della Loppio Busa in 4 anni di governo adesso Fugatti ci porta anche il ministro Salvini''.

D'altronde solo negli ultimi dici mesi ci sono stati due grandi appuntamenti fotografici: a marzo le foto erano state fatte con il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli che era venuto a fare il punto della situazione (rifatto oggi dal ministro alle infrastrutture Salvini)e due mesi fa ecco che la comitiva provinciale era di nuovo lì a farsi fotografare, caschetto in testa, per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di servizio.

''Bene che stia così tanto cara un'opera che peraltro - prosegue Rossi - ricordo è stata decisa e finanziata nella passata legislatura interamente con risorse provinciali. Del resto è l'unica opera di cui si vede un cantiere visto che di tutte quelle promesse da Fugatti non se ne vede l'ombra. A meno che domani non parta il cantiere del tunnel Avio Malcesine e magari dopodomani quello della Valdastico. Quello del ghiaccio olimpico a Piné pare proprio che invece non partirà. Nel frattempo però - conclude sarcastico l'ex presidente della Provincia ricordando le promesse di Salvini e del governo Meloni - almeno sono state tagliate e abolite un bel po' di accise''.