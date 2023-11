Il ministro Lollobrigida attacca Fugatti: "Gli accordi vanno rispettati. Altrimenti ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Il contributo di Fratelli d'Italia decisivo"

TRENTO. "Noi siamo persone leali, di parole, a noi delle poltrone non importa granché, altrimenti negli ultimi anni saremmo stati nei governicchi e nei governoni che non hanno fatto bene all'Italia. Se in campagna elettorale Fugatti ha presentato la nostra Francesca Gerosa come vice, quindi un ticket, facendo sì che ritirasse la propria candidatura alternativa, perché bisognava fare "squadra", noi riteniamo che gli impegni vadano rispettati".

Le parole sono quelle di Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, intervenuto durante la trasmissione "Ping Pong su Radio1".

L'esponente di Fratelli d'Italia ha poi proseguito il proprio intervenendo, "avvisando" anche il presidente della Provincia di Trento.

"Lavoreremo sempre nell'interesse del Trentino - ha concluso Lollobrigida - e si va avanti. Poi ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte. A nostro avviso il contributo di Fratelli d'Italia e la rappresentatività di Fratelli d'Italia sono decisivi per governare bene la provincia".

Alla richiesta di una replica, a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi docenti dell'università di medicina di Trento, Fugatti ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione.

A parlare è stato, invece, il neoassessore alla sanità Mario Tonina che si è detto ottimista riguardo la formazione definitiva della Giunta.

"Credo che il Presidente abbiamo già iniziato - questo il commento di Tonina - e nei prossimi giorni, attraverso il dialogo e la mediazione, sono convito che la situazione si risolverà".