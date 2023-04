Orsi, la Provincia vuole rafforzare la comunicazione in vista della stagione estiva. Si punta a formare operatori, guide alpine e chi si interfaccia con gli ospiti

TRENTO. Un potenziamento della comunicazione e unitarietà. Queste le linee tracciate sul tema grandi carnivori e turismo. Negli scorsi giorni Trentino Marketing con le varie Aziende per il turismo d'ambito per affrontare questo momento delicato a causa della morte di Andrea Papi, la cattura di Jj4 e l'ordine di abbattimento per Mj5. I residenti e i turisti sono preoccupati per la presenza dell'orso mentre c'è il ritorno dell'hashtag #boicottailtrentino (Qui articolo).

E' già stata predisposta una comunicazione con alcuni consigli di comportamenti nelle aree boschive ("Fare escursioni in gruppo e non da soli e segnalare la propria presenza nei boschi parlando ad alta voce") e poi le indicazioni per una "prudente frequentazione del bosco e della montagna" di consultare il sito ufficiale dei grandi carnivori della Provincia di Trento (Qui articolo).

L'attenzione da parte di Provincia e Trentino Marketing rimane molta alta. In Val di Sole e in val di Non, in questa fase, l'Apt ha fornito agli alberghi due testi di risposta alle mail dei turisti: "Così riusciremo a rispondere in maniera uniforme alle mail che ci arrivano" (Qui articolo). Sono stati elaborati alcuni contenuti e una possibile risposta alle richieste di informazioni e chiarimenti per quanto riguarda l'orso.

Ora queste indicazioni sono state rafforzate nell'incontro convocato dall’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni per una riunione di confronto e aggiornamento sul tema “grandi carnivori”. Presenti l'assessora all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col, i vertici di Trentino Marketing con il presidente Gianni Battaiola, l’amministratore delegato Maurizio Rossini, i presidenti dei tre Parchi naturali, presidenti e direttori delle Apt di ambito, dei componenti del Tavolo Azzurro oltre a numerosi rappresentanti del mondo delle imprese e categorie del sistema turismo e del territorio.

"L’incontro e il relativo confronto - spiega la Provincia - ha fatto emergere la forte unità di tutto il territorio e, in particolare, la volontà condivisa da tutti i soggetti di avviare una comunicazione univoca, puntuale e precisa sul tema della presenza dei grandi carnivori in Trentino, avvalendosi degli esperti e dei tecnici, da far arrivare agli ospiti già al momento di ispirazione della vacanza e quindi di prenotazione e naturalmente durante il soggiorno".

Un’attività di comunicazione che, è stato precisato, non è mai venuta meno in questi anni ma per la quale vanno trovate nuove modalità e strumenti per fornire tutte le informazioni agli ospiti sul territorio e ai residenti e al tempo stesso far conoscere il costante lavoro che il Trentino svolge da anni in tema di protezione dell’ambiente e di conservazione della biodiversità, asset che rende attrattivo il nostro territorio.

Accanto al potenziamento della comunicazione è stato inoltre sottolineata l’importanza di continuare e aumentare la formazione altrettanto puntuale da rivolgere a una ampia fascia di mediatori che maggiormente si interfacciano con gli ospiti del Trentino, gli stessi albergatori, guide alpine, accompagnatori di media montagna e di territorio.