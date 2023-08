Orsi, Salvini ci prova a ''nascondere'' Fugatti dalla sua pagina Facebook ma su scala nazionale cominciano gli attacchi: ''Finto animalista. Le sue azioni dicono altro''

Sulla pagina Facebook del Capitano nemmeno un'immagine del presidente Fugatti nonostante le diverse foto e i video della sua permanenza in Trentino ma le sue parole contro gli orsi (comunque molto più pacate di quelle del governatore della Pat) non sono passate inosservate. Gli Animalisti Italiani: ''Chiaro adesso che il suo era solo finto animalismo. Non solo ignora la necessità di conservare la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi, ma evidenzia anche un completo disinteresse per le soluzioni etiche e sostenibili''

ROMA. Nemmeno una foto con il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ed addirittura il video pubblicato mentre veniva intervistato a Pinzolo dai giornalisti con a fianco Fugatti (come si può vedere nelle immagini Rai) tagliato in maniera tale da ''escludere'' il governatore del Trentino. C'ha provato Salvini ad evitare il più possibile che la sua immagine venisse associata con quella del presidente del Trentino su scala nazionale forse anche per evitare shitstorm sui suoi canali social, ma non è bastato ''escluderlo'' da foto e video in terra trentina.

D'altronde si sa che il Capitano ha fatto svariate campagne per la difesa degli animali (e si ricorderà come nel 2014 attaccava l'allora presidente del Trentino Ugo Rossi perché voleva abbattere/catturare l'orsa Daniza e twittava a favore degli orsi) e oggi l'immagine di Fugatti non è certo quella di uno amato viste le sue uscite pubbliche contro orsi e lupi e più in generale contro natura e ambiente a tutto tondo.

Ma le notizie viaggiano e così ecco partito il tam-tam contro il ministro dei trasporti con l'Associazione Animalisti Italiani Onlus che affonda: ''Ci rivolgiamo con forza all’onorevole Matteo Salvini, ministro e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, esprimendo profonda preoccupazione e disapprovazione nei confronti delle sue recenti dichiarazioni in merito al rapporto tra l’uomo e gli animali. L’Associazione ritiene che le affermazioni del Vice Premier rappresentino un serio passo indietro nella difesa degli animali e nell’etica di coesistenza pacifica. La proposta di delegare alle Province autonome la gestione del prelievo di grandi carnivori come orsi e lupi, mascherata dietro le parole “gestione” e “rapporto”, non inganna gli Animalisti Italiani e nemmeno l’opinione pubblica. Il tentativo di evitare la parola “abbattimenti” non cambia la realtà dei fatti: si tratta di una mossa che potrebbe portare a decisioni affrettate e unilaterali che mettono a repentaglio la sopravvivenza di specie già a rischio, conferendo alle Province come quella di Trento libertà eccessive e incontrollate''.

Quindi l'attacco diretto a colui che in tanti anni aveva lavorato proprio per costruirsi un'immagine di ''amico degli animali''. ''Condanniamo fermamente l’atteggiamento pro abbattimenti degli orsi e dei lupi espresso da Salvini. Questo tipo di approccio - spiega Walter Caporale presidente degli Animalisti Italiani - mostra solo il finto animalismo di Matteo Salvini, non solo ignora la necessità di conservare la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi, ma evidenzia anche un completo disinteresse per le soluzioni etiche e sostenibili che potrebbero essere adottate per mitigare i conflitti tra esseri umani e animali selvatici''.

''Ricordiamo- proseguono - inoltre le nefandezze passate commesse dall’attuale Vice Premier nei confronti degli animali: ha sempre parlato della loro tutela, senza però agire mai concretamente. Incluse le sue dichiarazioni sul disegno di legge sulla sicurezza stradale. Pur promettendo sanzioni più severe per chi abbandona gli animali domestici, non si è tradotto nulla di concreto in azioni a tutela di chi è più vulnerabile e indifeso. Stessa cosa per l’accessibilità degli animali domestici sulle spiagge e i trasporti aerei. L’Associazione Animalisti Italiani Onlus invita Matteo Salvini a riflettere seriamente sulle implicazioni etiche e morali delle sue posizioni e a considerare il benessere degli animali come un dovere e una responsabilità di tutti i cittadini. Siamo pronti a collaborare con tutte le parti interessate per promuovere soluzioni che rispettino la vita degli orsi e di tutte le specie animali e la dignità di ogni essere vivente sul nostro pianeta''.