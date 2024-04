Al Corecom una persona indipendente a livello politico-istituzionale? Il centrodestra vuole Bezzi (candidato con Fratelli d'Italia alle provinciali). Manica: "Imbarazzanti"

Il Partito Democratico contro la decisione della maggioranza di proporre Giacomo Bezzi al Comitato provinciale per le comunicazioni. "L’ex consigliere provinciale e candidato alle ultime elezioni provinciali nella lista di Fratelli d’Italia, non ha nessun requisito richiesto dalla normativa vigente" afferma Alessio Manica

TRENTO. Giacomo Bezzi nominato al Corecom del Trentino? “Le cose sono due: o la maggioranza è in evidente difficoltà a trovare profili competenti o i posti da assegnare si stanno riducendo al lumicino. L’altra spiegazione è quella che non si siano letti la legge che istituisce il comitato provinciale per le comunicazioni”. A dirlo è il capogruppo provinciale del Partito Democratico, Alessio Manica in merito all'intenzione della maggioranza di centrodestra di nominare Bezzi al Comitato provinciale per le comunicazioni.

Si tratta una nomina importante, che riguarda il comitato, viene spiegato “chiamato ad esercitare una essenziale funzione di garanzia nel sistema comunicativo locale, con l'obiettivo di assicurare il massimo di pluralismo e di favorire la crescita produttiva, imprenditoriale e culturale delle emittenti dislocate sul nostro territorio che sono impegnate in un confronto sempre più competitivo con i processi di globalizzazione dell'informazione e della comunicazione”.

L’ articolo 3 della legge provinciale numero 19 del 2005 al comma 1 chiarisce che “Il comitato è composto da tre componenti, scelti tra persone che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore. I componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; oppure competenza o esperienza amministrativa - di direzione o di controllo - nel settore della comunicazione”.

Giacomo Bezzi ha un trascorso politico degno di nota. Dopo essere stato sindaco di Ossana, alle elezioni politiche del 2001 è stato candidato con una lista collegata alla Casa delle Libertà fondata da Silvio Berlusconi. Successivamente è diventato, fino al 2003, segretario politico del Patt. Alle elezioni politiche del 2003 viene eletto consigliere provinciale e diventa Presidente del Consiglio. Viene poi eletto nella lista Svp alla Camera dei Deputati. Un'esperienza che dura poco perché nel 2008 nega la fiducia al Governo Prodi ricevendo non poche critiche sia dal Patt che dalla Svp.

Nel 2013 si candida nuovamente con il Popolo delle Libertà e Lega Nord al Senato ma viene sconfitto da Franco Panizza. Viene poi candidato con Forza Italia alla presidenza della Pat e viene eletto consigliere. Nel 2018 si ricandida passando però con l'Udc ma la lista non ottiene alcun seggio. Nel 2019 aderisce a "Cambiamo” di Giovanni Toti e diventa coordinatore regionale. Nel 2020 si ricandida sindaco di Ossana ma ne esce sconfitto. Alle ultime elezioni provinciali è stato candidato con Fratelli d'Italia.

Per il consigliere Manica “è lampante come l’idea della maggioranza di nominare Giacomo Bezzi presidente del Corecom sia spudorata ed imbarazzante. L’ex consigliere provinciale e candidato alle ultime elezioni provinciali nella lista di Fratelli d’Italia, non ha nessun requisito richiesto dalla normativa vigente. Ancora una volta non si cerca il profilo adatto e richiesto per la funzione, ma si cerca solo di placare gli appetiti di eletti e non eletti in un indecente spartizione che pare essere oggi l’unica priorità della maggioranza”.

“Confido e spero – conclude il capogruppo del Pd - che trovino un’alternativa che possa rispondere ai requisiti di legge, per rispetto delle istituzioni e anche per un minimo di decenza politica”.