Per ricordare il padre imprenditore, partigiano e appassionato di scienze e fisica il professor Serapioni dona 150mila euro per la ricerca

TRENTO. Una donazione in ricordo del padre che permetterà di reclutare un ricercatore post-doc per il dipartimento di Matematica. Raul Serapioni, professore senior del dipartimento di Matematica dell'Università di Trento, figura ben radicata in quel di Povo ormai da anni, ha deciso di onorare così la memoria di suo padre, Sergio Serapioni, ricordandolo con un gesto a sostegno della trasmissione del sapere e del progresso della ricerca scientifica.

Sergio Serapioni nato a Milano il 14 giugno 1924 e morto nel Principato di Monaco il 13 ottobre 2020, è stato un imprenditore italiano e una persona appassionata di scienza, un ingegnere attratto in particolare dalla fisica. Era molto legato al Trentino perché era la terra di origine della sua famiglia. E poi, sui monti trentini, era stato giovane partigiano. Spirito libero, nel 1943 entra nella Brigata Garibaldi Pasubiana e diventa partigiano del gruppo di Brentonico, di cui il padre Aurelio era comandante. Se ne allontana quando non trova più condivisione di ideali. Allo stesso modo, esprimerà dissenso sul modello di potere russo, come emerge dalla biografia “No ghe ‘n vegno” (a cura di Fiorenza Presbitero, Alcione Edizioni, 2018).

Si laurea ingegnere meccanico specializzato in termodinamica a Milano nel 1954 e tre anni dopo fonda la Milano Thermosystem, che produce impianti innovativi per il condizionamento e per il riscaldamento. Nell’ambito di queste progettazioni, l’impresa realizzerà le prime camere bianche dell’IBM a Segrate e la prima galleria a vento della Ferrari di Maranello. Nel 1960, a Ravina di Trento, costituisce la Società Anonima Fabbrica Lievito per la Panificazione (poi Società Trentina Lieviti e Lesaffre Italia) che lo vedrà protagonista del mondo imprenditoriale trentino fino al 2002. È sempre stato un attento e appassionato cultore degli sviluppi della matematica e della fisica, fino agli ultimi anni della sua vita. Per dare un proprio contributo alla ricerca in questi settori aveva già provveduto a donazioni per borse di studio all’Università di Milano e all’Institute of Advanced Studies (IAS) di Princeton (NJ).

Per tutte queste ragioni il figlio Raul Paolo Serapion ha deciso di ricordarlo e, con una lettera d’intenti scritta il 28 novembre 2021, ha destinato 150mila euro al reclutamento di una posizione di ricercatore post-doc della durata di tre anni al Dipartimento di Matematica. A vincere il concorso, per il quale erano arrivate 14 domande di partecipazione, è stato Stefano Borghini, che in queste settimane ha preso servizio come ricercatore di Analisi matematica.

Borghini, laurea all’Università di Pisa e dottorato di ricerca in matematica alla Scuola Normale Superiore di Pisa con tesi sulla caratterizzazione dello spaziotempo, arriva all’Università di Trento dopo aver lavorato per l’Università Milano Bicocca e la Uppsala Universitet in Svezia. Raul Paolo Serapioni, ieri al Polo Ferrari 1, ha incontrato Stefano Borghini, vincitore dello speciale assegno di ricerca, alla presenza della direttrice del Dipartimento di Matematica Ana Maria Alonso Rodriguez e del rettore Flavio Deflorian. Un momento semplice e informale, rivolto alla comunità universitaria, nel quale si è riflettuto sul valore delle donazioni come contributo per il cammino della scienza.