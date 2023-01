Poche donne nelle facoltà scientifiche, il centrosinistra chiede più risorse e borse di studio per la parità di genere. Fratelli d'Italia: "Mozione femminista"

BOLZANO. Nell’anno accademico 2019/2020 alle università̀ italiane erano iscritte 6.144 persone residenti in Alto Adige, di cui 3.782 (61,6%) ragazze e 2.362 (38,4%) ragazzi. In particolare, a laurearsi sono state 713 studentesse (65,2%) e 380 (34,8%) studenti altoatesini. A partire da questi dati, è nata la mozione elaborata dal consigliere Sandro Repetto (Partito democratico), comprendente differenti ‘proposte’ per colmare il cosiddetto ‘gender gap’ in ambito universitario.

Se, in generale, a immatricolarsi nelle varie università in Italia, nel 2019, sono state più studentesse che studenti (rispettivamente il 62,3% contro il 37,7%), le quote femminili e maschili, a seconda dei singoli indirizzi di studio, si differenziano in maniera abbastanza evidente.

Partendo dagli studi ad indirizzo pedagogico, scelti da un quarto delle studentesse residenti in provincia di Bolzano si passa all’ambito medico-sanitario e farmaceutico, percorsi intrapresi dal 18,7% delle ragazze altoatesine. Materie, queste, stando ai dati, predilette dalle donne, rispetto invece a quelle dei cosiddetti ambiti disciplinari Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), preferiti e frequentati per la maggiore da maschi.

Tra le preferenze degli studenti di genere maschile emergono infatti l’indirizzo economico-statistico (17,5%), seguito da ingegneria industriale e dell’informazione (14,0%), dimostrando come alcune facoltà rimangano “di dominio maschile o femminile - ha fatto notare Repetto -. Cosa che avviene anche oltralpe, in Austria, dove le studentesse altoatesine scelgono scienze umanistiche e artistiche (23,5%) o l’indirizzo pedagogico (22,9%), mentre gli studenti maschi ingegneria, industria e edilizia (23,2%), o scienze naturali, matematica e statistica (17,9%)”.

Sempre nello stesso periodo di tempo, “il proseguimento degli studi dopo la scuola superiore ha interessato maggiormente le femmine, con 70,4 iscritte all’Università ogni 100 diplomate nell’anno scolastico precedente, mentre i maschi che hanno deciso di proseguire gli studi sono stati 61,1 ogni 100 diplomati”, ha dichiarato il consigliere del Pd.

Repetto ha così chiesto alla Giunta provinciale di impegnarsi per reperire e stanziare risorse per un percorso di avvicinamento e orientamento delle studentesse alle cosiddette facoltà Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), nonché risorse per un percorso di avvicinamento, incentivo e orientamento degli studenti delle scuole di lingua italiana, tedesca e ladina che li sappia indirizzare allo studio. Infine, di aumentare le borse di studio (reddito e merito) a disposizione delle studentesse e degli studenti della provincia di Bolzano che decidono di avviare un percorso universitario anche fuori provincia.

Fra i colleghi (in parte) d'accordo con il consigliere del Pd e chi invece come il consigliere Marco Galateo (Fratelli d’Italia) ha detto di ritenere la mozione “un tantino femminista”, la proposta è andata al voto ed è stata infine respinta.