Grazie ad Astro il carpione (ormai praticamente scomparso) torna ad essere allevato. E' il Guizzo di Gusto assieme a trote e salmerini

TRENTO. Il carpione come chicca unica e irripetibile (nel senso che c'è solo in Trentino e praticamente solo grazie ad Astro sarà recuperato e valorizzato dal punto di vista culinario). Qualità e sostenibilità come linee bisettrici da seguire anche in futuro. L'associazione troticoltori trentini ha presentato progetti presenti e futuri nella magnifica cornice di Palazzo Roccabruna a Trento. Tra questi anche “Guizzo di Gusto” un evento enogastronomico della durata di tre giorni (dal 7 al 9 giugno) che ha visto partecipare cinque ristoranti che hanno presentato ai clienti un menù con piatto forte la carne d'acqua dolce abbinato ad Altemasi Trento Doc: un menù dedicato al carpione, al salmerino alpino e alla trota al Ristorante Villa Madruzzo, Trattoria Al Tino, Hotel Everest, Ristorante Il Libertino, Trattoria Vecchia Sorni.

All'incontro di giovedì è stato più volte ribadito la volontà di Astro di coniugare qualità e tutela nei prodotti, in modo da presentare al consumatore un pescato di acqua dolce allevato in sintonia con l'ambiente e con tecniche sostenibili. Tra i presenti vi erano il direttore di Astro Diego Coller, Fernando Lunelli, responsabile della ricerca ittica della Fondazione Mach e l'assessora provinciale al comparto agricolo Giulia Zanotelli, che hanno affermato l'importanza di valorizzare il pesce trentino, non solo al fine di mantenere l'integralità delle zone montane, ma anche per garantire al pubblico un alimento ricco di proprietà benefiche come l'Omega 3, che grazie alla cooperativa Astro sarà a breve possibile acquistare nelle farmacie.

Alla presentazione sono state consigliate ricette golose ed innovative, che secondo gli esperti andrebbero ad esaltare il sapore di trote e salmerini. E' stato inoltre riproposto il carpione, pesce largamente apprezzato nei banchetti trentini del Medioevo (qui approfondimento) e che l'interesse e la ricerca di Astro hanno salvato dall'estinzione. Oggigiorno viene allevato nelle zone della Valsugana dalla Fondazione Mach, che ogni mese produce qualche decina di quintali di questa specie, ormai poco conosciuta dai palati contemporanei, visto che da 30 anni a questa parte è praticamente scomparso dalle nostre tavole.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la pubblicazione trimestrale ‘Guizzo Trentino’, giunta al suo quinto numero. Rivista che premia ogni guizzo: d’ingegno, culturale, scientifico oltre che ittico.