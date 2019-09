Tre anni di Dolomiti: 50 mila grazie, tutti i giorni, 24 ore su 24, no stop, con un semplice click

TRENTO. E sono tre: tre anni e non sentirli, tre anni dolomitici trascorsi a tutta forza, sempre in crescita, sempre in aumento. Era il primo settembre 2016 e il Dolomiti nasceva in un ''buchetto'' di 40 metri quadri, in via II Androna di Borgo Nuovo, a Trento (mentre con il tempo ci siamo guadagnati una bella sede in via Manci) e oggi anche se, tecnicamente, con le tre candeline sarebbe appena entrato nell'età della cosiddetta ''socialità'' quella che si viene iscritti alla Scuola Materna e si inizia a giocare ''insieme'' agli altri e non più soltanto ''vicino'' agli altri, grazie a voi è una solida realtà dell'informazione ormai extraregionale. Di interazioni ne abbiamo davvero tante, tantissime, da quotidiano online leader non solo in Trentino Alto Adige ma anche a scavalco sui territori vicini con il ''gusto'' di finire spesso nel circuito nazionale.

E allora diamo qualche numero preso da un mese ''normale'' (un mese di agosto con la gente al mare ma che grazie a uno smartphone, evidentemente, in grado di restare sempre aggiornata e informata consultando le nostre pagine) come quello appena trascorso: abbiamo sfiorato il milione di utenti unici giornalieri, superato i 2,6 milioni di pagine visualizzate, quasi raggiunto i 2 milioni di sessioni, veleggiato stabilmente sui 50 mila utenti unici ogni giorno (il che vuol dire che quotidianamente circa 50mila persone si collegano al nostro sito aprendo almeno una pagina). Dati pazzeschi dopo soli tre anni di vita, incredibili se si pensa che siamo slegati da qualsiasi giornale cartaceo e che abbiamo ancora ''solo'' (si fa per dire visto che il dato è comunque enorme e si traduce in oltre 1.200 nuovi follower al mese di media) circa 44 mila ''amici'' su Facebook.

Insomma senza contributi pubblici, liberi da tutto e da tutti, forti delle nostre idee e del nostro lavoro e soprattutto spinti dal grande sostegno che riceviamo ogni giorno da tutti voi (e ci mettiamo anche le critiche che servono sempre a migliorare e a ricalibrare il tiro quando sono costruttive. Poi ci sono quelle dei 'soliti' hater che però ormai abbiamo tutti imparato a conoscere e, in fondo in fondo, in fondo in fondo e.. in fondo in fondo, anche a volergli bene) proseguiamo il percorso di crescita cercando di non fallire mai l'obiettivo: darvi informazione il più completa possibile, a 360 gradi, tutti i giorni (compresi Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto), no stop 24 ore su 24, gratis e a portata di un semplice click.

Il tutto con una redazione composta di soli under 35 (ancora per poco per qualcuno di noi) in crescita nei numeri e nelle presenze e che può contare sull'esperienza e la casse di veri fuori classe del giornalismo locale che hanno scelto di aiutare questa ''banda'' di battitori liberi portando il loro bagaglio di conoscenze e idee: un grazie speciale, quindi, a Nereo Pederzolli, Sergio Ferrari e Carmine Ragozzino. Poi ci sono i blogger, tutti importanti e dal profilo elevatissimo, che è impossibile citare ad uno ad uno (qui se volete scoprire chi in questi anni ha voluto scrivere su il Dolomiti), le persone che dal primo giorno hanno creduto nel progetto e le novità come la creazione di un nuovo gruppo editoriale (l'Euregio Media Group) con il Dolomiti protagonista assieme ad altri media che coprono diversi settori (noi come organo d'informazione online e poi ci sono le radio e le Tv): ma ne sentirete parlare.

Intanto vi rinnoviamo i nostri grazie. Almeno, 50 mila ogni giorno.