Aveva conosciuto Francesca tre anni fa sul Pordoi. La cerca ancora: "Mi piacerebbe ricontattarla. Era in vacanza ad Alba di Canazei''

Stefano di Reggio Emilia aveva incontrato Francesca nel 2017, sulla terrazza del Pordoi. Non è ancora riuscito a dimenticarla e dopo tre anni ancora la cerca "anche solo per scambiare due chiacchiere al telefono"

TRENTO. Il Trentino non regala solo esperienze entusiasmanti e paesaggi mozzafiato. Stefano di Reggio Emilia racconta di come nel 2017 abbia conosciuto una ragazza, Francesca, sulla terrazza del Pordoi. A distanza di tre anni, Stefano non è ancora riuscito a dimenticare quell'incontro e sta cercando di rintracciare Francesca per poter riallacciare la loro amicizia.

"Di lei conservo solo il nome - racconta - di circa 40 anni di Pontedero (Pisa). Una semplice chiacchierata ci ha consentito di scambiare alcune informazioni sommarie, come il suo lavoro nella pubblica amministrazione. Lei era in vacanza ad Alba di Canazei con i suoi genitori. Io ero con mio fratello e i miei genitori, a cui avevamo regalato dei giorni di vacanza per festeggiare il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Eravamo alloggiati a Corvara, in Alta Badia. Con Francesca ci siamo fermati piacevolmente a chiacchierare per circa un'oretta, poi sono dovuto scendere a causa di problemi di altitudine dei miei genitori e non sono più riuscito a ricontattarla, né tanto meno ad avere il suo numero di cellulare per dare almeno un semplice saluto. Mi piacerebbe tanto poterla rintracciare".

Dopo tre anni e vari annunci pubblicati su altrettante testate giornalistiche, la ricerca del giovane reggiano ancora non si ferma. La sua storia è ritornata ieri sulle pagine del giornale toscano, la Nazione, che ha ripubblicato il suo annuncio nella speranza di aiutarlo a ritrovare la sua Francesca. L'avventura dei due giovani, iniziata tra le vette del trentino, non si è ancora conclusa.