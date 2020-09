L'impegno dei vigili del fuoco di Riva del Garda per portare nelle scuole i nuovi banchi singoli in vista della ripartenza

RIVA DEL GARDA. Ormai l'inizio della scuola (dopo la ripartenza in Alto Adige) anche in Trentino è alle porte, e in questi giorni sono in atto gli ultimi preparativi per una ripartenza a norma e anti-Covid.

Mascherine, gel igienizzanti, ma soprattutto banchi singoli: questa l'accortezza principale che tutte le scuole d'Italia dovranno rispettare, in modo da far tenere agli studenti la distanza di sicurezza.

E proprio nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, i vigili del fuoco di Riva del Garda sono in azione con le proprie forze e i propri mezzi nella consegna, alle scuole della zona, dei banchi che verranno disposti nelle classi.

Un lavoro fondamentale, in queste ore reso possibile anche con il supporto degli alpini della zona.