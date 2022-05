Peter Brunel conquista i “4 Cappelli” della guida dell’Espresso: “È stata una sorpresa”

ARCO. “È stata una sorpresa”, con queste parole lo chef stellato Peter Brunel ha commentato l’importante riconoscimento arrivato in questi giorni con l’assegnazione dei “4 Cappelli” da parte della Guida dell’Espresso.

Un premio che è arrivato in maniera un po’ inaspettata, ovviamente non per la qualità del servizio, sempre eccellente, ma proprio perché non erano trapelate anticipazioni. Brunel grazie alle sue abilità è stato notato dai palati raffinati della Guida dell’Espresso “I Ristoranti e i Vini d’Italia 2022”.

Dopo la stella Michelin “miglior servizio di sala 2021”, le due forchette Gambero Rosso e il riconoscimento come “novità dell’anno” ottenuto nel 2020, lo chef fassano si aggiudica un altro importante premio che dà lustro all’intero Trentino e in particolare all’Alto Garda dove si trova il “Peter Brunel Ristorante Gourmet”, inaugurato nel luglio 2019 a Linfano di Arco.

Un risultato raggiunto grazie a una squadra affiatata tanto in cucina quanto in sala, che vede nel maître Christian Rainer uno degli interpreti fondamentali. Come ha spiegato lo stesso Brunel la sua cucina trae ispirazione dalle tante esperienze maturate nel corso degli anni “ma anche dal mio interesse per l’arte e l’architettura e da un territorio che offre prodotti di una qualità straordinaria”. Il locale dello chef fassano spicca fra più di 100 pizzerie e tra gli oltre 2.000 ristoranti recensiti, giudicati tra le eccellenze d’Italia.