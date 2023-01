La storia dei Mercatini, il ''patron'' dell'evento: ''Le chiavi del successo? L'isola enogastronomica e il marchio 'Trento, città del Natale'. E che concorrenza con Bolzano''

TRENTO. "L'aver puntato sull'isola enogastronomica è stata tra le carte vincenti per aumentare i flussi di visitatori e qualificare ancora di più l'offerta". A dirlo Claudio Facchinelli, storico presidente di Trento Fiere. "La linea era poi quella di mantenere una proposta semplice e sobria all'insegna della sostenibilità economia dell'evento".

"Pensavamo a un evento che avrebbe avuto un riscontro per 5 anni e invece dopo un trentennio questo appuntamento è ancora attrattivo", aveva spiegato l'allora assessore Franco Grasselli. "Con l'organizzazione affidata a Trento Fiere è stato poi compiuto un ulteriore step: inserire l'enogastronomia è stata un'intuizione fondamentale" (Qui articolo). La città di Trento aveva vinto la sua scommessa con una proposta che si rivelata fortissima: oltre 400 mila visitatori.

I ragionamenti erano stati avviati nel 1991: "Il capoluogo organizzava nel periodo natalizio diverse iniziative di stampo culturale e musicale ma si avvertiva l'esigenza di allestire qualcosa con un orientamento più economico e più commerciale", il commento a Il Dolomiti di Corrado Tononi, allora direttore del Centro Trentino Esposizioni e "papà" della kermesse (Qui articolo).

Dal "papà" si passa al "patron". "Un evento forte ma con le gambe un po' d'argilla. Nonostante la portata della manifestazione, il Cte versava in difficoltà economia perché i cordoni dei bilanci dei partner avevano iniziato a chiudersi e i contributi si erano ridotti. C'è stato un anno di transizione con l'organizzazione in capo alla società Trento Expo, poi la Camera di commercio ha affidato marchio e gestione a Trento Fiere".

E' il 2002 e dopo un decennio targato Centro Trentino Esposizioni ecco il passaggio di testimone con Trento Fiere che rileva il ramo d'azienda. Il primo step è di puntare sull'enogastronomia. "L'idea, che si è rivelata più che azzeccata, era quella che una proposta attenta, selezionata e qualificata - aggiunge Facchinelli - non avrebbe comportato una concorrenza agli esercizi del centro ma avrebbe portato un maggior flusso con vantaggi anche per l'artigianato. Si è innescato un circolo virtuoso. E' andata esattamente così con grande soddisfazione per tutti gli espositori".

Un'altra direttrice è quella di rafforzare la promozione. "Abbiamo aumentato la presenza nei mercati di riferimento come Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio: il Mercatino di Natale ha iniziato a partecipare alle principali fiere di settore, penso al Ttg di Rimini, pubblicità nelle radio, in particolare Radio Monte Carlo, e sono state strutturate campagne ad hoc sui principali canali di comunicazione e sui quotidiani nazionali".

Gli investimenti pagano dividendi e il flusso di turisti aumenta ancora di più, si supera stabilmente la barriera dei 500 mila visitatori. Fiumi di persone invadono le vie del centro storico. Sono gli anni in cui si passa dalla collaborazione alla concorrenza con il Mercatino di Bolzano. "Un beneficio per entrambi perché il turista visitava spesso i due eventi - dice Facchinelli - una contrapposizione che è riuscita a mettere in luce le differenze con una promozione più incisiva".

In quegli anni a prendere forma anche "Trento, città del Natale". "Un marchio dal valore molto alto perché identifica ancora di più il capoluogo", evidenzia Facchinelli. "La proposta è stata costruita in perfetta sintonia e collaborazione con il Comune e l'allora assessora al turismo Lucia Maestri. Si è iniziato con alcuni eventi collaterali e poi il programma si è evoluto e potenziato con concerti, cori e tante iniziative che si basano sulla tradizione. Un'idea semplice ma che ha registrato un altissimo gradimento e molto successo, anche per il coinvolgimento per il tessuto d'eccellenza della città".

La presidenza di Facchinelli riscuote successi. Ma sono due i paletti che Trento Fiere impone: si chiude massimo nella domenica dopo il 25 dicembre e il "Niet" deciso sul raddoppio delle piazze. Sono soprattutto gli albergatori a premere, ma gli uffici di via Briamasco non cedono di un millimetro.

"Non ho considerato di allargare gli spazi per garantire un'identità forte, una qualità di livello alta e per avere margine di selezione degli espositori, ma anche per non creare squilibri tra due location diverse tra loro per abitudine del turista e storia del Mercatino. Anche le date avevano ragioni pratiche: il periodo di un mese è molto lungo e impegnativo per un esercente, poi Bolzano e Innsbruck chiudevano i battenti con il Natale, ho voluto rispettare questa tradizione", conclude Facchinelli.

Terminati i mandati, la presidenza passa a Battista Polonioli. Le novità sono il "raddoppio" del Mercatino di Natale, che si insedia anche in piazza Battisti, e l'allungamento fino all'Epifania. Non ci sono altri elementi di novità. Poi si chiude l'era di Trento Fiere con il passaggio (non senza polemiche) agli attuali organizzatori, l'Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone. Ente che si è trovato, giocoforza, a dover far ripartire la manifestazione a seguito dell'emergenza Covid.