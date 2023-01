La trentina Virginia Stablum a New Orleans per la finalissima di Miss Universe. IL VIDEO del viaggio

CANOSA DI PUGLIA. Tutto pronto per la trentina Virginia Stablum in quel di New Orleans per rappresentare l'Italia nella 71/a edizione di Miss Universe. La kermesse di moda e bellezza più importante del mondo andrà in scena dal 4 al 14 gennaio e la 25enne trentina rappresenterà il Bel Paese per cercare di conquistare lo scettro di più bella dell'universo. Per questa fase finale del concorso, Stablum indosserà due abiti da sera firmati dalla maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

"Mi sentirò davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso - ha commentato all'Ansa - così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rihanna, Lady Gaga, Lenny Kravitz, Kanye West e tanti altri. Con le debite proporzioni riesco a rendervi l'idea delle mie vibrazioni?". L'arrivo negli States è stato documentato sulla sua pagina Instagram e ora non resta che affrontare il concorso.

Stablum aveva vinto in settembre le selezioni italiane conquistando la corona di Miss Universo Italia in Puglia. “Sono entusiasta di questa vittoria - aveva dichiarato - ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l'aspetto''.

Virginia Stablum è nata a Trento e ha 24 anni ed è stata fidanzata con l'ex ciclista, figlio d'arte e GFvip Ignazio Moser. E' stata Miss Mondo Cover Girl 2017, Miss Mondo Madonna di Campiglio 2017 e ha partecipato a Miss Mondo Italia 2017 (in cui è arrivata quinta). Qui l'articolo dove avevamo parlato di lei dopo la finale di Gallipoli. Poi Uomini e Donne dove era stata scelta dal ''tronista'' Nicolò Brigante. La loro storia però durò solo pochi mesi ma lei ha continuato a lavorare nel mondo dello show business proseguendo la sua carriera tramite il mondo dei social, diventando una nota influencer.

Virginia Stablum è nata da padre di origini africane e madre italiana. Fin da piccola Virginia ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda dello spettacolo e della tv. Virginia, nonostante la giovane età, nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. E' nota al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi e per la sua presenza sui social. Capace di parlare correntemente quattro lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco, oggi la sua vita ruota attorno agli impegni lavorativi che la vedono spostarsi tra Milano e Miami e ora è a New Orleans per questo importantissimo appuntamento.