Febe, Skål e Asami, tre nuovi cani da ricerca per il Soccorso Alpino: "Orgogliosi del lavoro delle nostre unità cinofile, grazie per tutto quello che fate per aiutare chi ha bisogno"

I tre conduttori Federico Svaluto, Margherita Valcanonover e Fabio Siniscalco, assieme ai loro cani, hanno ottenuto i brevetti dopo aver partecipato al 35° corso nazionale unità cinofile di superficie

Foto Soccorso alpino e speleologico del Veneto