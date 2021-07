Chiuso il mercato nazionale: Trentino Volley cede in prestito Cortesia a Verona e, adesso, dovrà pescare un centrale all'estero per completare il roster

Soddisfatta la richiesta del giovane posto 3 italiano, arrivato a Trento nell'estate 2020: Cortesia andrà a giocare con continuità per una stagione agli ordini di Stoytchev nella città scaligera. Adesso il club di via Trener avrà tutto il tempo per completare il reparto, pescando dal mercato estero la riserva di Podrascanin e Lisinac, gli unici confermati assieme a Michieletto e De Angelis.

Matey Kaziyski: a lui il compito di trascinare i giovani della Trentino Volley

TRENTO. Il mercato del volley chiude. Alle ore 12 di lunedì 19 luglio si è concluso il periodo utile per tesserare gli atleti, sia italiani che stranieri, che nella scorsa stagione hanno militato nei campionati di Superlega, serie A2 e serie A3.

Trentino Volley, che ha decisamente cambiato volto in questa sessione, ringiovanendo moltissimo il roster a disposizione dei confermati Angelo Lorenzetti e Francesco Petrella, ha chiuso il mercato cedendo in prestito alla NVB Verona il centrale trevigiano Lorenzo Cortesia, che andrà dunque a maturare esperienza agli ordini di Radostin Stoytchev.

Al momento la rosa del sodalizio gialloblu conta 12 atleti e, all'appello, manca ovviamente un centrale, per completare il pacchetto di posto 3 assieme ai confermati Podrascanin e Lisinac. Ma non c'è alcuna fretta: il Gm Da Re potrebbe portare in dote al tecnico trentino, in qualsiasi momento, un atleta che ha militato all'estero nella scorsa stagione (con tesseramento, per ipotesi, anche a due giorni dall'inizio del campionato), oppure pescare un giocatore che ha calcato i parquet nazionali, che sarebbe però tesserabile solamente dalla terza giornata di campionato.

Insomma, Trentino Volley potrà procedere con calma, visto che l'organico è stato costruito praticamente nel suo intero. L'obiettivo stagionale? Realisticamente il quarto posto in regular season, visto che Perugia, Civitanova e Modena sono obiettivamente di un altro pianeta e hanno allestito sestetti (e non solo, perché dispongono anche di seconde linee di primissimo piano) di assoluto valore, in grado di competere sia ambito nazionale che in Champios League.

Quale potrebbe essere il sestetto tipo nella prossima stagione? Difficile dirlo, al momento, perché le soluzioni non mancano e non è da escludere l'ipotesi che Lorenzetti si affidi ad una formazione con tre schiacciatori in campo nello stesso momento e Kazyiski proposto qualche "finto" opposto, con Lavia e Michieletto in banda. Difficile, infatti, rinunciare ad uno tra il bulgaro e i due italiani, questi ultimi i migliori giovani dell'interno panorama nazionale quando si parla di posto 4.

Di sicuro vi è che Trentino Volley si presenterà al via del prossimo campionato con una rosa dall'età media molto bassa (26,1 anni) e di sicuro talento: il nuovo corso è già cominciato!



IL ROSTER DI TRENTINO VOLLEY.

ALZATORI: Riccardo Sbertoli (1998); Lorenzo Sperotto (1999).

OPPOSTI: Daniele Albergati (1993); Giulio Pinali (1997).

SCHIACCIATORI: Oreste Cavuto (1996); Matey Kaziyski (1984); Daniele Lavia (1999); Alessandro Michieletto (2001).

CENTRALI: Srecko Lisinac (1992); Marco Podrascanin (1987).

LIBERI: Carlo De Angelis (1995); Julian Zenger (1997).