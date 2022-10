Il caldo record non si ferma: “Ottobre 2022 sarà quasi certamente il più caldo mai registrato in Trentino”. In arrivo massime fino a 25 gradi

TRENTO. A riportarlo, solo pochi giorni fa, erano stati gli esperti del Cnr: il 2022, finora, è stato l'anno più caldo dal 1800. Ma mentre ottobre si avvia verso la sua conclusione, tra fioriture fuori stagione e un boom della presenza di zanzare, le temperature in tutto il Paese continuano a mantenersi in molti casi ben sopra la norma, ed il Trentino non fa eccezione. “Ottobre – specifica infatti sulla sua pagina di approfondimenti l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti – chiuderà caldissimo”. Anzi, quasi certamente sarà il più caldo mai registrato.

Dopo le precipitazioni registrate negli ultimi giorni infatti (sabato, specifica Poletti, quasi tutto il Trentino ha visto da 20 a 45 millimetri di pioggia, con neve dai 2700 metri di quota), nella serata di oggi dovrebbe entrare in Trentino una perturbazione veloce da nord, con qualche ora di pioggia, ma il caldo anomalo tornerà sul territorio già nei prossimi giorni.

“I modelli – dice Poletti parlando della perturbazione di questa sera – vedono 10-20 millimetri diffusi, non male vista la situazione, anche se con neve di nuovo altissima, oltre i 3.000/3.100 metri”. Nei prossimi giorni, riportano gli esperti di Meteotrentino, lo zero termico è poi visto in risalita fino a 3.800 metri di quota nella giornata di sabato, un dato, anche in questo caso, fuori media per il periodo.

Dopo la pioggia di questa sera infatti, sottolinea Poletti: “Le prospettive vedono, ancora una volta, un'alta pressione di radice africana occupare le Alpi. Da giovedì a sabato prossimi sperimenteremo temperature eccezionali per il periodo, con massime fra i 23 ed i 25 gradi centigradi a Trento. La combinazione di massa d'aria calda e vento di caduta da nord darà il tocco finale all'ottobre 2022, che sarà quasi certamente l'ottobre più caldo mai registrato in Trentino”.